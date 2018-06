En dos años y medio las habilitaciones comerciales crecieron un 3%

Desde el comienzo de la actual gestión, en diciembre del 2015 hasta ayer, las habilitaciones comerciales crecieron un 3%. En total hay 3.676 comercios en Cipolletti. La diferencia es de 100 nuevas tiendas, con la salvedad que muchos comerciantes eligieron instalarse fuera de la zona céntrica.

Situarse en el centro, en comercio chico de unos 30 metros cuadrados, tiene un costo que ronda los 100 mil pesos entre el acondicionamiento del lugar, alquiler y mercadería. La cifra aumenta si se contratan empleados. “Para un comercio típico céntrico, necesitás al menos 50 mil pesos. Solo para acondicionar el lugar. Sin contar el alquiler, ni productos, ni empleados”, aseguró José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Comercio local.

En estos dos años y medio hubo un sinfín de subas y bajas que tuvo su techo de crisis durante 2017 donde se cayeron casi 500 habilitaciones comerciales. Si bien hubo un pequeño incremento en la totalidad de nuevos locales, desde la dirección de Comercio aseguran que la tendencia es buscar alternativas fuera de la zona céntrica de la ciudad donde los costos son más baratos. La cantidad se tiendas se mantiene pero hubo una variación demográfica hacia los barrios.

Desde el comienzo de la actual gestión en 2015, el mejor año para el comercio fue en 2016 donde las habilitaciones comerciales fueron un 10% por encima de las bajas. La crisis se sintió con más fuerza el año pasado cuando la diferencia entre altas y bajas fue de 85 comercios en favor de los cierres. Ese año Cipolletti finalizó con 3.614 comercios, un 4% por debajo de la cifra actual. El área de Comercio aún no tiene el detalle de las altas y bajas del año actual, pero se estima que hay más habilitaciones que cierres.

Bunter, se refirió a la situación de los comerciantes cipoleños y aseguró que si no hay cambios en la política económica, no habrá mejoras en el sector. Además criticó el sistema tributario nacional y provincial que “afecta” enormemente a las pymes y genera mayor “evasión”.

“El que tenía dos zapatería cierra una y se queda con la otra. Cuando cerrás una pymes es porque no podes pagar los impuestos. Con los aumentos de los servicios, y de Ingresos Brutos que fue terrible, no veo un panorama favorable”, explicó y agregó “si no se genera una reactivación económica, difícilmente vamos a poder salir rápido de esta situación”.