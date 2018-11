Estación Limay: “Lo último que queremos es la expropiación”

Gastón D’Angelo, miembro del subcomisión de padres del Colegio Estación Limay, se refirió al conflicto que existe entre la Mutual y la propietaria del predio, Marta Krause, por la continuidad del alquiler donde funciona la institución educativa que tiene una matrícula de 729 alumnos.

D’Angelo, indicó que la expropiación era la última alternativa y que ellos siempre buscaron un acercamiento para prorrogar el contrato que se vence en febrero. “En lugar de buscar un acercamiento se dedicaron a atacar generando un malestar social, como si nosotros estuviéramos buscando esto, es el último recurso que nos queda para que nuestros hijos no queden en la calle, indicó en declaraciones a LU19.

Hoy a las 10 en la secretaria de Trabajo en Cipolletti se desarrollará una mediación entre las autoridades de la Mutual y la propietaria del predio Marta Krause. Será la última instancia para buscar un acuerdo, caso contrario mañana avanzará el proyecto de expropiación en la Legislatura provincial.

D’Angelo, aseguró que krause nunca aceptó reunirse con ellos y que si bien la propietaria siempre comunicó su intención de negociar no fue a ninguna mediación. El integrante de la subcomisión reveló que tiempo atrás se le hizo una propuesta de compra del predio pero la respuesta fue negativa. “Se dice también que nosotros estamos interesado que el Estado expropie y no pagar el edificio y no es así, nosotros pagaríamos el costo. La expropiación es lo último que queremos, hemos recibido ataques de todos lados innecesariamente”, expresó.

La Mutual tiene un predio sobre calle Vélez Sársfield donde están construyendo un SUM para dejar de pagarle un alquiler al Club Cipolletti donde los alumnos del Estación Limay tiene actividades físicas. Pero en ese predio, según contó D’Angelo, no hay espacios para la construcción de un colegio. Por otro lado confirmó que la cuota promedio entre nivel inicial, primaria y secundaria es de 4.400 pesos.

Por otro lado el gremio Unter emitió un comunicado criticando la iniciativa del gobierno de expropiar el predio donde funciona el colegio privado. “Una vez más los funcionarios de esta provincia dan cuenta de sus prioridades: Existe plata para sus hijos y allegados, para los sectores populares solo ajuste”.

La seccional de Cipolletti tomó carta sobre el conflicto en el colegio y reprochó la política que mantiene el Ejecutivo provincial. “Es rápido para defender los intereses de la educación privada pero ni se acerca a las comunidades educativas que mas necesitan de los recursos del Estado. De hecho, aún no ha dado signos vitales a las familias ante la emergencia educativa declarada en Fernández Oro”.

El gremio docente, además de criticar al gobierno y a las políticas de la Mutual, solicitó a la Legislatura que los convoque para que puedan recibir información “del estado actual de las comunidades educativas de la ciudad.