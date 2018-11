Exempleados de Interlagos apelarán para insistir con la cooperativa

Este miércoles los extrabajadores de la Embotellada Comahue se concentrarán en el Juzgado Civil, en la esquina de Roca y Sarmiento, para presentar una apelación a lo que resolvió el juez Diego de Virgilio, que descartó la posibilidad de conformar una cooperativa por no contar con el aval de dos tercios de los exempleados de la planta. Además se manifestarán a las 11 acompañados de partidos políticos, agrupaciones y referentes.

Pablo Leguizamón, referente de los exempleados, consideró que la ley que exige la presentación por parte de dos tercios de la planta de empleados es “inconstitucional, arbitraria y anticooperativista”, y ratificó que buscarán apelar para conformar una cooperativa que les permita continuar trabajando.

“Si no nos dejan trabajar acá no va a alcanzar para que cobre nadie”, sostuvo Leguizamón, y aseguró que con el monto de las deudas al fisco, los salarios, aguinaldos y premios, la venta no alcanzará para cubrir ese total.

“Somos más 50 trabajadores que junto a nuestras familias luchamos por poner en marcha la única embotelladora de la Patagonia”, reclamaron mediante un comunicado y pidieron al gobierno provincial que aporte una solución al conflicto “que lleva 7 meses donde los empresarios Néstor y Pablo García nos dejaron en la calle, sin respuestas jugando con las necesidades de nuestras familias y que gracias a la gran solidaridad de la comunidad venimos sobreviviendo”, se lamentaron.

Para el reclamo de este miércoles contarán con el apoyo de los empleados de Zanon, de la Cerámica Neuquén, de los madereros de MAM, y de varios partidos políticos, organizaciones sociales y referentes locales.