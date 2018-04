Habló Joaquín y quiere “volver a jugar al fútbol y que pase todo esto”

El joven futbolista cipoleño, Joaquín V., que fue una de las víctimas de los abusos que sufrieron varios juveniles del club Independiente de Avellaneda, brindó una entrevista a la revista digital Anfibia, en la que dio detalles sobre la red de pedofilia en la que estaba inmerso. “Me duele lo que dijeron de mí en la tele, no es cierto, yo no llevaba a nadie, yo era un boludo que caí en todo esto”, dijo el futbolista que se recupera de una rotura de ligamento y sigue soñando con volver a jugar al fútbol.

“Una vez que te contactaban, te pasaban los teléfonos. Por ir diez minutos te ganabas entre mil quinientos y dos mil pesos. Te pasaban a buscar y te traían. Me duele lo que dijeron de mí en la tele, no es cierto, yo no llevaba a nadie, yo era un boludo que caí en todo esto”, indicó.

Si bien el joven fue señalado como “entregador”, luego de entrevistarse con la fiscal que entiende en la causa, María Soledad Garibaldi, pasó a ser una víctima más. El joven explicó que los contactaban, les daban un teléfono y luego los pasaban a buscar. Los llevaban “a todos lados”. “Departamentos en Palermo, San Isidro, Sarandí, hasta en La plata. Pero es en muchas pensiones no solo en la del club. Recién ahora que pasó todo esto entiendo el quilombo en el que estaba metido. Se aprovechan que acá estamos solos y para los pibes es plata fácil”.

Desde el club siempre le ofrecieron contención psicológica él y a su familia, actualmente se encuentra acompañado por su madre Verónica. Luego que la fiscal y el juez cambiaron la situación procesal, Joaquín volvió a entrenarse. Días atrás la madre también brindó una entrevista y aseguró que su hijo “estaba mejor”.

“Solo espero volver a jugar al fútbol y que pase todo esto”, reveló y confesó su gran sueño: “Llegar a primera. Me encantaría jugar en Independiente o en algún otro club grande, llegar al Real Madrid, por eso me vine a Buenos Aires. Pero primero las lesiones y ahora esto, a veces siento que no voy a llegar y me dan ganas de volverme”, reconoció.

El joven expresó que “extraña” a su familia, en su Cipolletti natal: “Mi vieja y mis hermanos. No es que me llevara muy bien con ellos. Con el que mejor me llevo y más me llama desde que estoy acá es Martín, el mayor. Con Pablo y José María no hablo tanto. Pero igual se extraña eso de vivir con los hermanos. Aunque sea para pelear. Y obvio a la que más extraño es a mi mamá. Ella estuvo siempre conmigo, bancándose todo. Como se la está bancando ahora, acá conmigo”.