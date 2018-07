Intensificaron operativos policiales a la salida de boliches

Un importante operativo policial se realizó esta madrugada frente a los boliches que se encuentra a la vera de la Ruta 22. Un joven fue detenido porque cuando los agentes le indicaron que se retirara del lugar, se negó a hacerlo e “invitó a los policías a pelear”.

Los controles estuvieron a cargo de la Policía Caminera, Tránsito y personal de la Comisaría Cuarta, según informó la jefa de la Regional Quinta, Adriana Fabi. Se hicieron desde las 4 de la madrugada y hasta las 8 de la mañana. “La intención era reforzar las salidas de los boliches por los festejos del Día del Amigo”, señaló Fabi.

Los controles se hicieron a una semana que un joven, de 19 años, fue atacado a la salida de un boliche de la Ruta 22. Lo agredieron cuando caminaba para tomarse un taxi. A él y a su primero le arrojaron varias piedras. Una le impactó en su rostro provocándole la fractura de su maxilar.

En el operativo que se realizó esta madrugada no se registraron incidentes. Lo único particular fue la detención de un joven que agredió a los agentes policiales. “Se le dijo que se retirara del lugar y no quiso. Después invitó a los efectivos a pelear y por eso fue demorado”, señaló la jefa de la Regional Quinta.