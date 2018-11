Interlagos: Los ex empleados no se irán de la fábrica a pesar de la orden judicial

Con el acompañamiento de varias organizaciones sociales realizaron una olla popular afuera del predio ubicado al costado de Ruta 22 para visibilizar la situación de la empresa y reafirmar su decisión que no abandonarán la lucha.

En una asamblea, los ex empleados de la Embotelladora Comahue -Interlagos- decidieron incumplir la orden de la Justicia que los intimaba a abandonar las fábrica antes de las 13 horas de hoy. Temprano se hizo presente personal de la comisaría para impedir el ingreso de nuevas personas.

“Decidimos quedarnos. Hace siete meses que estamos de custodia de nuestra empresa y vamos a continuar así. Tendríamos que estar acumulando agua y gaseosas en el galpón; no midiéndonos con la Justicia para ver quién es más fuerte”, detalló Pablo Leguizamón, referente del grupo de exobreros de Interlagos que se organizaron con la intención de formar una cooperativa de trabajo.

La Justicia intimó a que toda persona que no tenga autorización del Tribunal debía retirarse de la fábrica. Además liberó un oficio a la Comisaría Cuarta para quede no deje ingresar a nadie que no tuviera dicho permiso. Desde que se dictó la quiebra de la empresa en septiembre pasado, solo tienen autorización legal para ingresar al predio el síndico y el enajenador.

El fuero civil le dio intervención a la Fiscalía para que actúe sobre el proceso. Tras la quiebra, el próximo paso es el remate del mobiliario con el fin de saldar las cuentas con los acreedores y los propios empleados a quienes se le deben más de seis meses de salarios, aguinaldo e indemnizaciones.