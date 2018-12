Juez cipoleño afirmó que la resolución de Bullrich “no es una carta libre”

En medio de la polémica por la resolución que sacó el Ministerio de Seguridad de la Nación en el que implementaron un nuevo reglamento para que las fuerzas de seguridad federales pudieran hacer uso de sus armas letales, el juez cipoleño Guillermo Baquero Lazcano indicó que “no se trata de una licencia para matar”, ni de “una carta libre”, como algunas organizaciones creen.



La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la resolución 956/2018 en la que se dispuso que en cumplimiento del deber se utilizarán armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.

Te puede interesar: Bullrich: “La policía ya no tiene que esperar que el delincuente tire primero”

Además, en la resolución se aclaró que el uso de armas letales es válido en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” o “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”.

Baquero Lazcano sostuvo que “un decreto no puede alterar la esencia de la ley” y que pese a esta nueva resolución “las muertes violentas se van a seguir investigando”. En cuanto a los casos de gatillo fácil puntualizó que “esta nueva normativa no tendría por qué aumentar los casos de gatillo fácil porque no es una licencia para matar”.