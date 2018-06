La falta de avenidas afecta a los cipoleños

Transitar por Cipolletti es caótico. Las señalizaciones son confusas, falta información sobre las velocidades máximas y las prioridades de paso no están indicadas. Desde que se eliminaron las avenidas no se puede circular en ningún lugar de la ciudad a más de 40 kilómetros. Sin embargo, entran en una nebulosa la Circunvalación, la Ruta Chica antes de la calle Julio Salto y muchas arterias en las que no es claro quien tiene prioridad.

Cipolletti no cuenta con avenidas, incluso la calle como Alem, que tiene en su cartelería la indicación de avenida no lo es. Según la ley de tránsito a la que adhiere el municipio, ningún conductor puede superar los 40 kilómetros por hora, además debe ceder el paso a la mano derecha. Lo mismo sucede con Circunvalación, Fernández Oro y Mengelle que junto con Alem son las arterias que forman el casco urbano. Esta contradicción genera una nebulosa en el sentido jurídico.

El Código Urbano cipoleño que rige de 1983 estipula en el artículo 95 la “Jerarquización de las Bandas Viales para Fraccionamientos Urbanos”. Allí se definen vías primarias troncales, vías secundarias de distribución y calles colectoras entre otras. Sin embargo estos términos no se ajustan a la normativa de la ley de tránsito por lo cual en toda la ciudad se debe respetar el límite de 40 Km/h.

Un conductor que supere esa velocidad en calle Alem, pese a los carteles, estaría cometiendo una infracción contravencional. En este caso, teniendo en cuenta que el Municipio es el responsable de la cartelería, no se controla, pero distinto es si se trata de accidente vial. Si se comprueba que un conductor superó la máxima, es responsable. No hay antecedentes de un caso así. Lo que está claro es que hay responsabilidad del municipio por defectuosa señalización. Otro aspecto a tener en cuenta con la normativa cipoleña es ceder el paso al que circula por la mano derecha. Allí sí hay jurisprudencia (ver aparte).

Seguirá sin avenidas

Actualmente hay un nuevo Código de Planeamiento Urbano que se está analizando en el Concejo Deliberante. Allí se mantendrá la no inclusión de avenidas y el fundamento que dan desde el Ejecutivo es mantener la velocidad por debajo de los 40 km/h. “Está comprobado que por encima de los 30 km/h crece el riesgo de accidente fatal y por eso no usamos el concepto de avenida”, explicó Roberto Bianchi, Director de Desarrollo Urbano de Catastro.

“La poca claridad en las indicaciones y las normativas generan mayores incidentes viales”, confió una fuente del Poder Judicial que ha intervenido en varias causas afines.

La falta de pasos peatones en Circunvalación es otro problema. En principio en esa arteria hay que respetar, no solo la velocidad máxima, también el paso a quien circula por la derecha y a los peatones. Pero la costumbre marca otra cosa.