La legisladora Carina Pita pidió seguridad para las mujeres de Cipolletti

La legislador del Frente Para la Victoria, Carina Pita pidió al gobierno provincial que se garantice la seguridad en Cipolletti, a raíz de los varios hechos que se conocieron sobre intentos de secuestro en las sedes de la Universidad del Comahue. La edil requirió al Ejecutivo “la imperiosa necesidad de diseñar políticas integrales de seguridad ciudadana, que en lo inmediato se implementen medidas de protección de las vecinas y vecinos de la ciudad de Cipolletti y zonas aledañas, y se trabaje en la prevención de delitos callejeros que atentan contra la integridad física de las personas y especialmente las mujeres”, resaltó.

“Cipolletti es testigo, desde hace ya un tiempo, de diversos hechos de inseguridad, que deben encender todas las alarmas y el accionar de las autoridades correspondientes, en nuestra localidad”, sostuvo Pita.

La legisladora presentó una iniciativa en el organismo provincial para “diseñar políticas integrales de seguridad ciudadana”, y precisó que esto debe apuntar a implementar “medidas de protección de las vecinas y vecinos de la ciudad”, y que además se deberá trabajar en “la prevención de delitos callejeros que atentan contra la integridad física de las personas y especialmente las mujeres”, enfatizó.

“Si las autoridades no pueden, no saben o no quieren terminar con la impunidad, no se le puede pedir tranquilidad y resignación a las vecinas y vecinos, y mucho menos a las mujeres en particular que vivencian estos agobios y riesgos diariamente”, manifestó y sostuvo que las mujeres se niegan a “volver a vivir con miedo y en la más absoluta indefensión”.

En ese sentido la edil señaló que acorde a los primeros resultados de una investigación que se realiza sobre seguridad en Cipolletti, “un 74% de las personas entrevistadas considera que la ciudad es insegura”. El sondeo fue llevado adelante por el Grupo de Investigación Aplicada en Seguridad Ciudadana (Giasec) y por alumnos de la Universidad Nacional de Río Negro, resaltó Pita.

“Los números representan un llamado de atención y la necesaria búsqueda de soluciones en el corto y largo plazo”, consideró.

“Muchas mujeres, por lo general jóvenes y en muchos casos menores, vienen denunciando hace ya tiempo que son fotografiadas y filmadas en los colectivos de la región. Incluso peor, como son los últimos casos conocidos a través de diversos medios, en que estudiantes universitarias sufrieron intentos de secuestro en la ciudad”, reclamó y agregó que “situaciones de inseguridad así se repiten todos los días”.

“Estas situaciones requieren el accionar inmediato y organizado del ministerio de Seguridad y Justicia y el Municipio de la ciudad de Cipolletti”, apuntó la legisladora.