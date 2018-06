La primera destilería de vodka en la región es de Cipolletti

Una de las características más sobresaliente del Vodka creado en Cipolletti es que no contiene metanol. La calidad del alcohol utilizado para su elaboración y el método artesanal aplicado a través de un alambique norteamericano le s permiten a Hernán y Taté tener un producto de alta calidad. El “corazón” del destilado es lo que finalmente sale al mercado; el resto es descarte ya que a través de las destilaciones se refina el alcohol al punto de no contener metanol, explican ambos.

Una vez de “regreso a la raíz, a la fuente”, la pareja decidió apostar fuerte a la producción en la tierra de sus orígenes. Así fue como llegaron hasta el municipio para plantearles la propuesta que querían llevar adelante. “Nos dimos cuenta que el vodka es una bebida muy versátil para la coctelería porque se utiliza como la base de los tragos (...) no había vodka premium en la Argentina”, explicó Hernán y agregó que los que están en el mercado son importados.

¿Por qué Noctua?

“Significa lechuza en latín. Decidimos volver a la raíz, a través de la palabra lechuza. Nuestra casa en zona de chacras está llena de lechuzas, es un lugar agreste y eso nos encanta. Apuntamos al público femenino, por eso elegimos una lechuza. Es una lechuza que tiene pestañas, sus alas forman un corazón, el corazón del destilado que es lo que nosotros buscamos”, explican los productores Taté y Hernán.

El dato

140/150

botellas por semana producen en la destilería cipoleña. Apuestan a ampliar el espectro y sumar saborizadas a la oferta actual.

Aspiran a crecer y sumar mano de obra femenina

Los primeros pasos para crear la destilería no fueron nada simples. Hernán recordó que intentaron acceder a distintas líneas de crédito pero no fue posible acceder a éstos debido a que los materiales para crear la producción se fabrican en el exterior, y no en Argentina como lo demandan.