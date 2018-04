Las Perlas: Sin la presencia de vecinos, Bordignon presentó el Plan Director

Luego de que el martes se canceló una reunión que se iba a dar entre el secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, y los vecinos de Las Perlas, por falta de electricidad, hoy se realizó una presentación formal del Plan Director que el municipio busca llevar adelante en el paraje. Los vecinos, por otra parte, definieron que no asistirían, porque la propuesta que realizaron fue para el sábado, ya que muchos no podían dejar de asistir a sus respectivos trabajos.

Bordignon fue al Centro Comunitario acompañado por parte del equipo técnico municipal que estuvo en la elaboración del proyecto, como el director general de Desarrollo Territorial, Roberto Bianchi, la arquitecta y urbanista, Luciana Campos, la directora de Hábitat, Adriana Gallinger, y el delegado Municipal de Las Perlas, Eduardo Martinez.

Por su parte, muchos vecinos de este paraje anunciaron que el sábado a las 10 se reunirán en el Salón Comunitario, y resolvieron no acudir a la presentación que realizaron los funcionarios municipales. En ese sentido abogaron por la “postergación de esta reunión por no cumplir con los plazos y las formas de convocatoria”, que estimaron no podía ser menor a 24 horas como ocurrió, y aseguraron que el encuentro se daría un “día no laborable para asegurar la masividad”, y que debía darse “luego de un proceso en el cual los involucrados podamos intercambiar conocimientos, experiencias y perspectivas individual, grupal y colectiva”, expresaron mediante un comunicado.

Bordignon sostuvo que “es un proyecto sumamente importante para los habitantes perlenses”, y tomó nota de lo decidido por los vecinos: “vamos a volver a coordinar otra reunión durante un fin de semana para que la convocatoria sea masiva”, afirmó.

“El objetivo fundamental de este trabajo es la presentación del relevamiento que hicieron los urbanistas en base a lo que existe, es un proyecto excelente. La participación de los vecinos es fundamental”, mencionó.

Además, Bianchi destacó que continuarán trabajando en las mensuras para el ordenamiento territorial, y precisó que “el objetivo es cambiar el uso del suelo del área, para luego organizar el desarrollo futuro de Las Perlas”.

Trabajaron en cuanto a la composición geográfica, áreas de interés ambiental, red de vía troncal de calles, y zonas residenciales, entre otros aspectos. El equipo de trabajo explicó también que según la proyección que manejan, estimaron una población de 40 mil habitantes para los próximos 20 años, tomando como referencia al año 2040.