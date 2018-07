Liberaron a la mujer policía sospechada de integrar una banda delictiva

Jimena Julieta Nicolás fue acusada de encubrir a quienes perpetraron el robo a la joyería “Scorpio” en agosto del año pasado en esta ciudad, de donde se llevaron 500 mil pesos en joyas. La jueza Florencia Caruso dio por formulados los cargos y ordenó la inmediata liberación de la mujer policía tras haber escuchado a la Fiscalía que no iba a ser necesario solicitar su prisión preventiva porque no existía riesgo de fuga y no contaba con antecedentes penales. De todas formas continúa supeditada a la causa y deberá presentarse a firma a la Comisaría Tercera de Roca cada 15 días.

La joven, de 26 años, fue acusada del delito de encubrimiento agravada por ser funcionaria pública. Se le atribuye haber filtrado información a quienes asaltaron la joyería el 12 de agosto del año pasado. Además se la está investigando para tratar de establecer si estuvo vinculada en otros hechos. La Policía secuestró de su vivienda una computadora, joyas, que serán analizadas para establecer si fueron las que se robó la banda de “Scorpio”, y celulares.

La familia de Jimena viajó especialmente de Valcheta a esta ciudad para acompañarla. Su papá, “Tito” Nicolas, se mostró muy sorprendido por la detención de su hija y aseguró a este diario que ella le dijo: “Me hicieron una cama, papá”.

