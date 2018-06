Los comerciantes cipoleños no se adhieren al paro nacional

La Cámara de Comercio de Cipolletti decidió no adherirse al paro nacional. Es por eso que no se espera para mañana una suspensión de la actividad en el rubro sin embargo adelantaron que muchos locales serán atendidos por sus propios dueños.

El referente local, José Luis Bunter, explicó que se respetará la decisión de aquellos trabajadores que quieran adherirse a la medida de fuerza. Con respecto a esto, agregó que va a depender de cada comerciante si descuenta o no el día no trabajado.

“Dentro de la cámara de Comercio no tenemos tomada una posición política. Vemos que estamos en una situación económica tan complicada que prácticamente es insostenible. No apoyamos el paro de manera partidaria pero sí por la situación económica que nosotros estamos viviendo porque realmente es complicado. El gobierno no está demostrando una posibilidad de salida (...)”, remarcó este mediodía el referente de la cámara local.

Con respecto al panorama que se espera para mañana, Bunter explicó que es imposible adherirse al paro por la crisis que atraviesa el sector actualmente. En relación a esto, remarcó que “siguen cerrando comercios” en Cipolletti.

“Este mes van a cerrar cinco locales”, manifestó con preocupación y agregó: “hace mucho tiempo que no pasábamos una crisis de esta índole. Los comerciantes están muy preocupados. En estos momentos están viviendo mucha tristeza porque el patrimonio y los sueños que fueron generando en un largo período, todo se le está yendo entre los dedos”.