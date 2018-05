Los cruces por el aumento de Pehuenche también se expresaron en las redes

“¿Adonde puede quejarse el usuario si no es en el Deliberante?”, se preguntó Germán Bernales, uno de los vecinos que se acercó a reclamar y que desde ayer, cuando se conoció sobre la sesión de hoy, convocó a los usuarios para que se hagan presentes “para decirle a la presidenta del Concejo las deficiencias del transporte público local, las demoras, falta de frecuencias y como se siente ir en colectivos que se desarman solos. Además de ir como ganado todos amontonados porque no ponen colectivos en los horarios pico”, expresaba en una publicación de Facebook. “Las sesiones son abiertas y públicas, así que es momento de mostrar la disconformidad del servicio y pedirles seriedad a los concejales”, aclaró.

Desde el organismo evaluaron la posibilidad de realizar la sesión a puertas cerradas, pero finalmente optaron por exigir el documento al ingresar al municipio y este fue retenido hasta que se abandone el edificio. Esto motivó que otro vecino que estuvo muy ligado a los reclamos contra Pehuenche, Santiago Varela, realice una presentación en la Comisaría Cuarta reclamando sobre esta situación. “No me quería quedar de brazos cruzados, hice la denuncia y no me retuvieron el documento ni mucho menos, quería dejar un precedente”, manifestó.