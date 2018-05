Luego del incremento del pasaje de colectivo, se sintieron las críticas

“A nosotros el aumento no nos beneficia en nada”, expresó una mujer luego que la mayoría de los concejales votaran por mayoría un incremento 28.5 por ciento del boleto urbano. Este mediodía, al finalizar la sesión, un grupo de habitantes expuso su disconformidad por el incremento de la tarifa del Pehuenche y por el trato que recibieron al ingresar al recinto. “A todos nos retuvieron el DNI”, expresaron.

Uno de los impulsores de la iniciativa popular, Santiago Varela, detalló que para ingresar al encuentro legislativo tuvo que realizar una exposición policial. “Hemos llegado a esta instancia por la intransigencia de ustedes”, les reclamó a gran parte de los ediles.

Durante su exposición, además les manifestó que había presentado un proyecto para que se realice un seguimiento de la tarifa urbana del transporte de pasajeros pero este no había sido tratado en el recinto.

Luego pidió la palabra la mujer que en la anterior sesión había manifestado su descontento ante la presidenta del Concejo Deliberante por el incremento de boleto urbano.

“La gente me apoyó de alguna manera en las redes”, dijo en la relación al video que se hizo viral. “A nosotros este aumento no nos beneficia en nada. Tienen que trabajar con la gente que tiene la necesidad”, agregó al hacer referencia a algunas personas que no pueden acceder a este servicio público por el monto de la tarifa.