Mañana Cipolletti se verá muy afectada por el paro

En el marco del paro que convocó para mañana la CGT, y al que luego se plegó la CTA y UPCN, en Cipolletti los servicios estarán notablemente resentidos. Transporte y Servicios Públicos es lo que más afectará a los vecinos, al igual que Educación. Además no habrá actividad bancaria ni se cobrará por estacionar.

Se trata de la tercera huelga general que la CGT realiza en contra del gobierno de Mauricio Macri, a más de dos años de gobierno. La medida será por 24 horas y recibió la adhesión de las dos CTA y UPCN.

En el hospital Pedro Moguillansky adelantaron que se suspendieron todas las atenciones programadas, es decir turnos, especialidades y estudios. Solo se brindará atención a los internados y solo se atenderá por guardia.

Más información: La CTA Río Negro adelantó que será “una de las medidas más contundentes”

Desde el gremio estatal ATE convocaron a manifestarse en los puentes carreteros que unen a Cipolletti con Neuquén, y no está claro si realizarán interrupciones en el tránsito, lo cual no fue descartado por el dirigente del gremio, Rodolfo Aguiar.

El principal servicio, es decir el transporte, no estará garantizado durante la jornada de mañana, ya que desde la empresa Ko-ko y Pehuenche ya anticiparon que se sumarán al paro. No solo por la adhesión al paro, sino por la seguridad de los choferes, mañana no funcionará ningún recorrido de colectivos.

Algo similar informaron desde el gremio transportista La Fraternidad, y ratificaron que el Tren del Valle no funcionará mañana en el recorrido Cipolletti - Neuquén.

Nota relacionada: Uno a uno, los servicios y gremios que pararán mañana en Neuquén

También en el rubro de transporte, la Asociación de Titulares de Taxis y Afines (Attya) informó que no adherirá al paro, pero dejó a la libertad de cada conductor de taxis y remises el participar o no.

Omar Meza, dirigente del gremio de municipales (Sitramuci), informó desde el inicio del fin de semana que se adhieren a la huelga y se manifestaron en contra del acuerdo entre el gobierno nacional y el FMI, además de reclamar contra los recortes, despidos y ajuste.

Desde este sindicato además instaron a no realizar compras y argumentaron que “no tiene sentido usar el paro como un domingo” y convocaron a que ese día la gente se reúna con sus compañeros laborales o agrupaciones para “reflexionar y organizar”.

Esto implica que Servicios Públicos no realizará las tareas de recolección de residuos ni barrido de calles. También los trabajadores que gestionan el estacionamiento medido (SEM) adelantaron su acompañamiento a esta medida de fuerza, y no se cobrará por estacionar durante todo el día en la zona céntrica.

Te puede interesar: Estos son los servicios que se verán afectados por el paro del lunes

Los docentes rionegrinos aseguraron que el acatamiento en las escuelas será mayor al 95%, y adelantaron que se manifestarán a las 10 en la zona de puentes.

Se pronunciaron contra el “ajuste del gobierno nacional y los gobernadores, contra la entrega al FMI y por la necesidad de una inmediata reapertura de las paritarias”.

Por ultimo, la actividad bancaria también estará paralizada y no habrá actividad. Lo mismo ocurrirá con las farmacias, ya que desde la Asociación de Trabajadores de Farmacia de Río Negro convocaron a no abrir los locales, a excepción de las que están de turno.