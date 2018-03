Mito y realidad de la fiebre amarilla que causó la muerte de un cipoleño

Mientras se aguardan los análisis que den la confirmación final de que el cipoleño que viajó a Brasil murió por fiebre amarilla, la referente de vigilancia epidemiológica del hospital de Cipolletti, María Luz Riera, explicó los detalles de esta enfermedad: cómo se contrae, cómo se puede evitar y cuáles son las ciudades más afectadas en la actualidad.

P- ¿Qué es la fiebre amarilla?

R- Es una enfermedad vectorial producida por un virus pero que necesita de intermediario que son los mosquitos; una familia de mosquitos especiales: Aedes aegypti, Haemagogus y Sabethes. El virus necesita esa circulación. No nos podemos contagiar de persona a persona.

P- ¿Ese mosquito esta únicamente en Brasil?

R- No. Abarca una amplias zonas de América Latina, de Asia, del África, que tienen cualquiera de los dos mosquitos y que hacen la circulación viral en parte del metabolismo. Brasil es una de la zonas afectadas, pero Bahamas también tiene circulación. Hace muchos años, en 1880 creo que fue la epidemia de Fiebre Amarilla en Buenos Aires. O sea presencia del vector hay, lo que se había erradicado es la circulación del virus en Argentina. En Brasil está circulando y tienen un problema importante. Hubo desplazamiento de mosquitos infectados desde la zona selvática y periurbana a zonas urbanas, algunas gigantes como Río de Janeiro.

P- ¿Es el lugar más afectado?

R- Río, San Pablo, en realidad desde Río de Janeiro para el norte son los estados más afectados, además de la zona selvática.

P- ¿En Argentina hay casos de fiebre amarilla?

R- No tenemos casos de circulación de virus de Fiebre Amarilla. En febrero que se reportó un caso sospechoso, en capital, que no tuvo la confirmación pero sí la sospecha epidemiológica, un turista que había ido a Brasil. Ahora tenemos esta sospecha, porque más allá del desenlace que tuvo el vecino de Cipolletti, todavía hay que esperar la confirmación.

P- ¿Cuáles son los síntomas ?

R- Hay gente que no tiene síntomas, que cursa la enfermedad siendo asintomática. Hay otros que tienen síntomas muy breves; en general es fiebre alta de inicio brusco mayor a 39°, cefalea, dolor muscular, náuseas, vómitos, cansancio profundo, malestar general, dolor muscular. Si eso se profundiza ahí ya cambia la cuestión porque comienzan trastornos relacionados a fallas orgánicas: hepática, renal, hemorragia , eso obviamente puede llevar a la muerte o a dejar secuelas.

P- ¿Cuándo se debe asistir a un centro de salud?

R- Los síntomas (descritos anteriormente) son de un cuadro de gripe, hepatitis, o un cuadro de leptospirosis o un inicio de cuadro de dengue, o de otras patologías (...) hasta que uno comienza a atar cabos. En este caso se tiene una fuerte sospecha de fiebre amarilla, porque fue a Río de Janeiro, porque no pudo ser vacunada porque tiene mas de 60 años y porque aparte hizo toda la falla que se espera se haga: el síndrome hemorrágico, la falla renal, se puso ictérico, no por nada se llama Fiebre Amarilla.

P- En el tema de las vacunas, ¿en dónde se consiguen y qué pasa con las edades?

R- Los menores de 6 meses y mayores de 60 años tienen una contraindicación relativa porque a veces no están preparados sus organismos para tolerar bien la vacuna. Se pueden vacunar, si el riesgo es más grande que la posibilidad de la exposición, pero en general no se indica en esas edades. En realidad hay que aconsejarles que si no es ultranecesario el ingreso a zonas endemoepidémicas no lo hagan.

P- ¿Y vacunas hay?

R- Siempre hubo en Salud Pública con una salvedad, como es una vacuna que viene en multidosis vienen en frascos con muchas dosis, también es muy cara, entonces para hacer que eso rinda y que todos los pacientes puedan vacunarse se registran lotes de pacientes, se los cita un día, se abre el frasco y se vacuna a todos. La vacunación es con turno.

P- ¿Tiene mucha mortalidad?

R- No es una enfermedad que tenga mucha mortalidad, tiene carga de enfermedad, pero no de mortalidad.