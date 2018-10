Un sol brilla en los barrios en busca de igualdad

“La idea no es una imposición, sino que ellos elijan, no sacamos los dulces en el kiosco saludable. Hay menos oferta, pero hay. El objetivo es fomentar hábitos saludables”, explicó Mariela Rochón, la coordinadora del proyecto Sol Mapu, es uno de los dispositivos que tiene la Fundación y que funciona hace nueve años con el colegios 294 del Anai Mapu. También está la propuesta Sol Ferri que de a poco genera lazos para crecer. Otro proyecto trabaja con jardines de infantes de Puente 83, Labraña y María Elvira, que es un jardín integrado.

“¿Qué costo tiene cambiar un hábito? ¿Cómo hacer que un niño elija comer una manzana y no un chocolate, o qué se laven los dientes todos lo días? ¿Cuánto cuesta que desde pequeños tengan conciencia de una vida saludable o conocimiento sobre los efectos de las sustancias tóxicas?” Algunos interrogantes surgieron en el equipo de trabajo de la Fundación y se van respondiendo con acciones.

Hace más de cuatro años el proyecto Sol Mapu incorporó un novedoso taller de prevención contra las adicciones que apunta a formar a los niños desde temprana edad sobre esta problemática. El dispositivo no sólo apunta a las sustancias tóxicas, también a usos nocivos como el exceso de tecnología.

“¿Cómo hacemos para que todos los niños de estos barrios puedan tener las mismas posibilidades? Eso fue lo que me convenció de ingresar al proyecto. Tratamos de dar herramientas para mejorar su calidad de vida. Imaginate de más grandes cuando vayan a buscar un trabajo y le falten los dientes porque no tuvieron una mínima atención”, explicó Alejandro Pujol.

Una de las novedades del proyecto es la instalación de baños con duchas que fue entregado por el Club de Leones meses atrás. Se utiliza para que los chicos puedan bañarse allí y está ubicado en la escuela. “Muchas familias no tiene duchas en sus casas. Está hace poco pero nos está costando más de los que pensábamos. Por ahora hay mucha vergüenza”, explicó Mariela.

“Tenemos una médica que se encarga de hacer ese control. No podemos revisar a todos cada año, sino a los ingresantes a los centros infantiles y a los que vienen de otras escuelas. De ahí se hacen derivaciones o no”, explicó Mariela. El proyecto es trabajar en conjunto con educación pública, municipio, facultad y con el centro de salud del Mapu.

Tiempo y alcance

1.000

es el número de chicos con los que trabaja la Fundación en el proyecto Sol Mapu, del que participan varias instituciones.

9

años hace que se gestó la Fundación. Tiene un edificio en el patio de la Escuela 294 del Anaí Mapu.

Piden colaboración para “hacer algo grande”

Agustín Argibay y el médico Carlos Baruf son dos de los mentores de Sol Patagonia, la fundación que nació hace 9 años con el objetivo de tender un puente entre la comunidad y las instituciones educativas. Pero la crisis del país también golpea a Sol Patagonia, una entidad que lucha a diario por sostener un trabajo que es único en barrios como Anai Mapu, Ferri, María Elvira, Puente 83 y Labraña.

“Como toda institución civil sin fines de lucro, necesitamos reunir fondos para sostener nuestra labor. Por eso, lanzamos una campaña para que nuestros vecinos colaboren en procura de que este sueño se mantenga en el tiempo y crezca”, se entusiasmó Argibay, presidente de la institución.

La campaña fue bautizada “Hagamos algo grande”, y los interesados en participar pueden ingresar a www.solpatagonia.org

“Trabajamos con realidades complejas, apoyando a las comunidades educativas. Trabajamos por niños sanos y, sobre todo, para construir nuevos hábitos de salud y de vida”, remarcó Baruf.

“La idea es que la escuela se transforme en promotora de salud más allá de la Fundación. Ahora comenzaron a trabajar en la cuestión ambiental”,

Mariela Rochón, coordinadora de Sol Mapu

Mueve las piezas para ser mejor

Agustín abre el juego, manda al pelotón de peones al frente, pasea los elegantes caballos al medio del tablero, protege al rey y piensa. Piensa y juega, se divierte. Cada pieza la mueve con una seguridad envidiable y no saca la vista de un pequeño tablero amarillo y negro que le regaló su mamá. Quizá sea el primero de otros tantos, es el que tiene y que usa casi a diario para jugar. Agustín tiene 13 años. En el ajedrez va al ataque, es agresivo, se mueve con soltura; afuera de ese mundo es algo más tímido y ríe cada vez que cuenta algo.

“Al principio dejé de ir porque los chicos no iban a jugar. Pero después me enganché. Me gusta jugar. Quiero seguir compitiendo”, asegura el joven.