No habrá impuesto a las tierras improductivas

Finalmente el impuesto a las tierras improductivas bajo riego de Cipolletti se derogó. En la última sesión ordinaria el Concejo Deliberante votó de forma unánime dar marcha atrás con un proyecto que se gestó en 2010 cuando el actual gobernador Alberto Weretilneck (JSRN) era intendente cipoleño. El mandatario provincial nunca pudo ponerle en vigencia y en 2016 Aníbal Tortoriello (PRO) decidió reflotar el proyecto.

Sin embargo los permanentes reclamos de chacareros autoconvocados en contra de ley obligó al Poder Ejecutivo a volver sobre sus paso y derogar la ley. Tras los continuos reclamos de los propietarios de las tierras, el intendente intentó hacer algunas modificaciones en la ley y que el gravamen sea sobre zonas bajo riego que tengan actividades comerciales que no estén vinculadas con la producción como salón de eventos y canchas de fútbol, tampoco prosperó y el viernes pasado el cuerpo legislativo archivó la ordenanza.

Así el poder legislativo derogó las ordenanzas 155/10 y la resolución municipal 4098/17 que multaban a los productores por destinar la tierra a otros fines que no fuera la fruticultura o por no cultivarla. La ordenanza fue aprobada a fines de 2016 y el Ejecutivo hizo una propuesta a los propietarios para quienes no produzcan frutas presenten proyectos alternativos. Otorgó un plazo de un año para analizar propuestas pero no llegó ninguna.

Tras vencerse el plazo Tortoriello informó que le impuesto entraría en vigencia en marzo pasado. Luego de varios reclamos y movilizaciones por parte de los chacareros autoconvocados estiró el plazo hasta agosto. Finalmente el viernes pasado la ley quedó sin efecto y hubo festejos por parte de los chacareros que asistieron a la sesión.

Entre los fundamentos que se dieron los concejales se destaca que “el modelo económico impuesto en el país durante las últimas décadas ha significado el empobrecimiento de las zonas rural y ha tenido impacto negativo en las condiciones de mercado y productividad, dando como resultado los escasos ingresos que perciben los productores.

La ordenanza establecía una multa que ronda los 15 mil pesos anuales por hectárea, aproximadamente. El Ejecutivo calculó a principio de año que las tierras productivas en situación ociosa rondaban las 2.800 hectáreas.