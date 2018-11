Para la oposición es mentira que “Tortoriello es ejemplo de municipio ordenado”

Por otra parte reclaman que los informes que elevó la gestión no incluyen un análisis presupuestario. “En virtud de que la Contraloría no posee el estado de ejecución de recursos, estado de ejecución de gastos, balance de Tesorería y balance de sumas y saldos emitidos por el Poder Ejecutivo en carácter definitivo, toda la información recibida es provisoria y sujeta a ajustes”. Aseguran que la implementación del sistema de gestión SAFIM obstaculiza acceder a los datos, pero cuestionaron que “la Municipalidad tiene una dirección general de Modernización, por lo que se presume no estaría a la altura de la circunstancia”.

Además indicaron que desde Contaduría no parecen “estar interesados en mantener actualizada a la población”, ya que los informes mensuales del presupuesto ejecutado por áreas “sólo se han publicado hasta junio”, lamentaron.

Una de las criticas más crudas que Villarroel Sánchez realizó durante todo este año fue el cambio que se generó a partir del nuevo organigrama, que fue votado el 3 de enero, cuando pocos días antes, el 29 de diciembre de 2017 se aprobó el presupuesto para este año. “La Municipalidad funcionó con un presupuesto pensado para un organigrama específico”, dijo y agregó que a los pocos días el “Concejo Deliberante con mayoría oficialista, votó un cambio integral de la estructura municipal, multiplicando los cargos directivos”, se quejó.