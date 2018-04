Pedirán perpetua para el acusado de matar a su padre y abusar de la pareja

El fiscal Martín Pezzetta alegó hoy en la audiencia del juicio que se sigue contra Víctor Moisés Ibañez Sepúlveda (37), acusado de asesinar a golpes a su padre, y ante el tribunal sostuvo que fue él quien mató a Pío Ibañez (58) y abusó de su madrastra. Mientras que la defensa, representada por Silvana Ayenao, argumentó que no cometió ningún abuso y que se trató de un claro caso de exceso en la legítima defensa. La sentencia se conocerá el 2 de mayo a las 11.

Para el fiscal Pezzetta, el crudo relató de la mujer, que fue la única testigo presencial, no dejó dudas de que quién asesinó a su padre fue el acusado y que fue también quién abusó de ella. “El relató de la mujer es contundente, veraz y, además, la prueba en su contra -por el imputado- es abrumadora”, indicó Pezzetta.

En una de las audiencias, el testimonio de la mujer conmovió a toda la sala cuando escucharon contar cómo había matado a su pareja y después cómo había sido abusada.

Entre lágrimas, la testigo y víctima declaró: “Él -por el imputado- entró a la casa y sin decir nada comenzó a pegarle a mi marido. Lo hizo con un fierro que tiene forma de L. Le pedí que parará pero no lo hizo. Entonces corrí hasta la habitación y me escondí debajo de la cama para salvar mi vida”, y agregó: “Me agarré de una las patas de la cama, mientras él me tiraba para sacarme hasta que lo logró levantando la cama. Entonces me dijo que me sacara la ropa. Le grité que por favor no lo hiciera, que pensara en su hijo. Pero siguió. Después me pegó y me desvistió. Recuerdo que no sé con qué abusó de mi, mientras me golpeaba la cara contra el suelo”, concluyó la mujer.

El crimen

El hecho ocurrió el 18 de septiembre del año pasado en la casa de la víctima. Según el relato de la madrasta del imputado, él ingresó a la vivienda y con un “fierro” comenzó a golpearlo hasta matarlo. Ella corrió a una de las habitaciones y se escondió debajo de la cama. Aseguró que el acusado la levantó y que después de golpearla comenzó a abusar de ella con un objeto extraño.