Perpetua para el hombre que mató a su padre y abusó de su madrastra

El hombre que mató a golpes a su padre con un hierro y que después abusó de su madrastra fue condenado hoy a la pena de prisión perpetua. Así lo había solicitado el fiscal Martín Pezzetta. Por unanimidad, el tribunal integrado por Álvaro Meynet, Alejandra Bereguer y Florencia Caruso lo condenó por el delito de homicidio calificado por el vínculo y abuso gravemente ultrajante. Además se le prorrogó la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Víctor Moises Ibañez pasará cerca de 35 años detenido tras haber sido condenado a la pena máxima que prevé el Código Penal. Pezzetta ya había adelantado que debía ser condenado a esta pena ya que es la única que esta calificación prevé. Finalizada la lectura de la sentencia, los familiares hablaron con el fiscal. Le consultaron si el imputado iba a quedar en libertad ya que hoy se vencía su prisión preventiva. ¿Vamos a poder caminar por la calle tranquilos?, le preguntó una de las familiares de la víctima. A lo que el fiscal les contestó: “Quedensé tranquilos que va a quedar detenido”.

Durante el juicio se logró probar su culpabilidad gracias a la prueba recolectada durante la investigación y el testimonio clave de la única testigo presencial: la madrastra del acusado. Ese testimonio fue el más duro. La mujer, en una de las primeras audiencias, declaró y ante el tribunal se quebró cuando tuvo que contar cómo asesinaron a su marido y cómo fue abusada por su hijastro.

En medio de la audiencia, uno de los jueces le preguntó si podía seguir declarando y tras una pausa, ella contestó que sí. “Él -por el imputado- entró y sin decir nada comenzó a pegarle a mi marido. Lo hizo con un fierro que tiene forma de “L”. Le pedí que parará pero no lo hizo. Entonces corrí hasta la habitación y me escondí debajo de la cama para salvar mi vida”, y continuó: “Me agarré de una las patas de la cama, mientras él me tiraba para sacarme hasta que lo logró levantando la cama. Entonces me dijo que me sacara la ropa. Le grité que por favor no lo hiciera, que pensara en su hijo. Pero siguió. Después me pegó y me desvistió. Recuerdo que no sé con qué abusó de mi, mientras me golpeaba la cara contra el suelo”, concluyó la mujer.

Crimen brutal

El crimen ocurrió el 18 de septiembre del año pasado, minutos después de las 23, en la casa de la víctima, ubicada en el barrio Costa Sur. La víctima, Pío Ibáñez, de 58 años, estaba sentado en el sillón del living de su casa cuando fue atacado por su hijo, Víctor Ibañez. En ese momento, la pareja de la víctima vio cómo asesinaba a su marido a golpes y ante la situación corrió a su habitación para refugiarse. Se encerró allí y se escondió debajo de la cama hasta que entró el agresor y abusó de ella.

El hombre atacó a su padre a golpes con un hierro en forma de “L”, que encontró en el lugar. Luego se entregó a la Policía. “Me mandé una cagada”, les confesó.