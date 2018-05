Por el placer de ver películas

P: En diez palabras (más o menos) ¿qué es el Grupo Cine Cipolletti?

R: Es un colectivo multidisciplinario cuyo principal objetivo es la organización del Concurso de Cine Independiente de Cipolletti.

P: ¿De qué se trata Concurso?

R: Son cuatro días de encuentro entre el público, los realizadores y el cine independiente nacional. La actividad principal está concentrada en el programa de cortometrajes (películas de hasta 25 minutos), que incluye las categorías ficción, documental y animación. Además, se organizan una muestra paralela de largometrajes y algunas actividades especiales, como la musicalización en vivo de películas silentes que hemos presentado en las últimas dos ediciones, o cursos y seminarios ligados a lo audiovisual en un sentido amplio, desde la dirección de actores hasta talleres de producción de fanzines y piezas virales para circular por Internet.

P: El Concurso funciona como festival ¿qué tipo de cine proyectan?

R: El funcionamiento como festival está más relacionado con la diversidad de actividades disponibles que con el tipo de cine que se puede ver. La programación de cada año se define como resultado de una convergencia de criterios que no tienen por qué ser armónicos. Hay cuestiones formales que se ponen en consideración en el momento de elegir o descargar una película -y que no siempre están relacionadas con el “buen uso” del lenguaje cinematográfico, que a veces puede resultar monótono o denso-, pero también otras relacionadas a sus condiciones de producción y a sus posibilidades de circulación. Nuestra intención es poner en pantalla películas que no puedan ser vistas en otros espacios y que interpelen a los y las espectadores desde diferentes lugares.

P: ¿Por qué creen que es un éxito de público?

R: Es difícil definir éxito. Nosotros hemos tenido funciones de siete personas que consideramos un éxito porque a esas siete personas les encantó la película que vieron, y cuando terminó nos quedamos hablando sobre ella durante un largo rato. Porque en definitiva nos interesa eso, la calidad de la experiencia cinematográfica. Dicho esto, es cierto que el público del festival ha crecido en los últimos años. Para nosotros es importante que las personas asistan a ver las películas, pero también que nos ayuden en la difusión de las actividades. En este sentido, hay muchas personas que colaboran con el festival desde hace muchos años, pero hay que destacar que los estudiantes universitarios de la ciudad han cumplido un rol fundamental, no solo porque asisten a las funciones, sino porque también se encargan de difundirlas.

P: ¿Qué esperamos del Concurso para este año?

R: Nuestra mayor expectativa es poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible, y eso incluye poder disfrutarlo. Nos gusta compartir películas en las mejores condiciones posibles. Para eso trabajamos.