Por un corte de luz se canceló la reunión en Las Perlas por el Plan Director

Esta mañana estaba planificada una reunión entre el flamante secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, y un grupo de vecinos de varios barrios de Las Perlas, para comentar el Plan Director que será llevado adelante en ese paraje. Por un inconveniente de electricidad, el encuentro debió ser suspendido, pero se generó polémica luego de que fijaran como fecha para volver a realizarlo mañana.

El funcionario directamente no acudió al lugar, luego de que le informaron que no había electricidad en el Centro Comunitario ubicado en el ingreso a Las Perlas. Pero desde la comuna anunciaron que el encuentro será realizado mañana.

Allí unos 60 vecinos habían solicitado permiso en sus trabajos y tareas diarias para asistir a la reunión, ya que el Plan Director generó discusión e incertidumbre entre los perlenses, que desde hace varias semanas piden conocer el proyecto y sis implicancias para la vida de los habitantes de esta zona.

Los asistentes pidieron que la reunión se lleve a cabo el sábado, ya que muchos no pueden volver a pedir el día de mañana para asistir. Sin embargo desde el municipio ratificaron que no cambiarían el día de la convocatoria, alegando que los técnicos no pueden ir a trabajar en un día sábado.

“Planteamos que nosotros vamos a llamar a reunión, que mañana vengan pero van a estar solos”, expresó uno de los perlenses que acudió al lugar, luego de solicitar a su empleador media jornada para acudir y conocer más sobre el Plan Director.

Además, se quejaron porque fueron muy pocos los que conocieron sobre la reunión, y aseguraron que desde el municipio no se invitó formalmente a nadie. La concejala opositora, María Eugenia Villarroel Sánchez se presentó, e intentó mediar para que la comuna ofrezca otro día, pero sin éxito.