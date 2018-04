Reconoció que agredió a su pareja y acordó 3 años de prisión en suspenso

“Si, soy responsable”, dijo esta mañana Juan Alberto Sepúlveda, quien fue acusado de violencia de género, cuando la jueza Alejandra Berenguer le preguntó si aceptaba la acusación que le realizaron. La querella, representada por Jorgelina Montero y Celina Fernández, la fiscal Rita Lucía y la defensora oficial, Silvana Ayenao, acordaron la pena de 3 años en suspenso. Lo hicieron en una audiencia en la que plantearon la instancia de juicio a prueba. La sentencia la dará a conocer el lunes próximo, a las 11, la magistrada Berenguer.

Una de las amenazas que le hizo a la víctima fue: “Dejá de hacerme la psicológica porque yo a vos te tengo que matar ahora porque sino me van a hacer mierda si me agarran”. Sin embargo, esto no se compara con el calvario que tuvo que vivir la mujer una noche en la que fue violentamente agredida.

El hecho ocurrió el 16 de julio de 2017 e inmediatamente se separó. El acusado la golpeó de tal manera que le fisuró seis huesos del rostro y la dejó desfigurada. Mientras no paraba de pegarle no sabe cómo pudo zafarse y corrió. Salió de su casa tapándose uno de sus ojos, que no paraba de sangrar, y corrió.

Te puede interesar: Violencia de género: el relato de una víctima que logró escapar

A 9 meses de haber sido víctima de violencia de género hoy logró que la Justicia la escuchara. Tras haber acordado una pena y que el imputado aceptara su responsabilidad en el hecho sólo resta que la jueza Berenguer homologue el acuerdo. Sepúlveda fue acusado del delito de lesiones graves calificadas por la relación de pareja preexistente en concurso real con amenazas.