Se podrán pagar con trabajo las multas por alcoholemias positivas

El nuevo Código de Procedimiento Contravencional de Cipolletti podría aprobarse esta semana, poniendo en marcha novedosas modificaciones como la posibilidad de que quienes comentan infracciones de tránsito deban sean condenados a realizar trabajos comunitarios.

El Concejo Deliberante sesionará el miércoles y el proyecto podría tratarse sobre tablas si no sale el despacho mañana. El código actual no se modifica desde la década del 80 y tiene muchos “grises” por ejemplo no está estipulada la retención de la licencia de conducir y otras facultades que tiene el juzgado de Faltas.

Entre las nuevas facultades que tendrá la jueza de Faltas, Sabiana Goicochea, se destaca la facultad de disponer de trabajos de utilidad pública en lugar de una multa económica a personas que cometan infracciones de tránsito. Está pensado especialmente para las contravenciones por consumo de alcohol que son las más caras y pueden llegar hasta los 170 mil pesos.

El artículo 95 del nuevo código estipula que los trabajos de utilidad pública se deberán “prestar en lugares que determine el juez fuera de la jornada de actividades laborales y educativas del infractor. El juez deberá controlar el cumplimiento de los trabajos”. Si el infractor no cumple con las tareas impuesta deberá pagar la sanción originaria agravada por un 30%.

“Las multas por alcoholismo son muy caras y por eso se buscó una alternativa de sanción que sea de utilidad pública”, expresó la presidenta del Concejo Deliberante María Elisa Lazzaretti. El proyecto se trató durante un año y tiene el aval de todas las partes involucradas.

Dispone además la apertura del segundo Juzgado de Faltas que fue aprobado por el Poder Legislativo. El municipio deberá disponer presupuesto y concursar nuevos cargos. Actualmente hay un solo juzgado en la localidad pero no tiene recursos para canalizar toda la demanda. Hay un retraso en la resoluciones.

Algunas de las novedades que presenta el nuevo código es que el denunciante podrá realizar su exposición con “identidad reservada” para evitar conflicto entre ciudadanos. Además los inspectores deberán estar identificados al realizar los procedimientos. Se incorporarán nuevas medidas de pruebas como la fotografía. Se podrá realizar el procedimiento de nulidad para actas mal realizadas. Se podrá retener licencias vencidas o adulteradas por conducta temeraria al conducir o conducir alcoholizado, si bien esto se ejecuta no está contemplado en actual código.