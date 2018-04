Siguen los problemas de gas en el Centro Infantil del barrio Luis Piedrabuena

Desde mediados del mes pasado que el Centro Infantil 2, del barrio Luis Piedrabuena que viene con inconvenientes con la conexión de gas, y tras algunas denuncias, la secretaria de Desarrollo Humano, Martha Moreno, afirmó que se trató de un corte a raíz de la instalación de una nueva cocina y que solo demoraría unos días en estar solucionado. Sin embargo, algunos padres de niños que asisten al lugar aseguraron que siguen sin gas y que la cocina nueva fue retirada y no volvieron a colocarla.

Semanas atrás, Moreno afirmó que se había iniciado un plan de refacciones para “modernizar” estos edificios municipales, tarde y ya comenzado el ciclo llamado período de adaptación, en el que los padres llevan a sus hijos durante solo dos horas. Estos centros infantiles permiten a los padres a dejar a sus niños menores de cuatro años desde las 7 hasta las 13.

Durante las primeras semanas no hubo mayores inconvenientes, considerando que solo habían niños durante dos horas, los refrigerios se calentaban en pavas eléctricas. Pero con la llegada de temperaturas más bajas y al ampliarse el horario, el enojo se acrecentó. Durante esta semana los niños recibieron viandas que fueron preparadas en otro lugar, pero esta no parece ser la mayor preocupación de los padres, que aseguraron que no quieren que sus hijos “pasen frío”.

Un padre contó que antes de comenzar a recibir a los niños hubo una fuga de gas, y que esto comenzó a generar problemas. Desde el municipio resaltaron que había que agregar una válvula de seguridad en una cocina nueva. “Desde Camuzzi nos dijeron que no hacía falta esa válvula, y a la cocina se la llevaron y no la volvieron a traer más”, se lamentó.

Otros padres sostuvieron que la falta de gas se debe a esta fuga, que no estaría solucionada. El lunes pasado mantuvieron un encuentro con una representante de Desarrollo Humano, y les desligaron responsabilidades, argumentando que el tema había pasado a depender de Arquitectura. También aseguraron que no permiten a “las educadoras que den información real a los padres”.