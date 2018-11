Sufrieron un violento robo en una conocida casa de empanadas de Cipolletti

Dos delincuentes ingresaron a un conocido comercio de comidas del barrio Villarino y tras amenazar con un arma de fuego al encargado y los clientes que se encontraban en el lugar se llevaron la recaudación del día. La policía llegó minutos después y pese a que se hizo un patrullaje por la zona no se logró dar con los sospechosos.

Eran cerca de las 23.30 de ayer cuando dos desconocidos ingresaron armados al comercio de calle Esmeralda casi Falucho, informaron fuentes policiales. Allí se encontraba el encargado y una clienta que estaba esperando las empanadas que había pedido.

“Entraron de sorpresa y nos apuntaron con las armas. A mi me sacaron mi cartera y no me hicieron tirar al piso porque yo agarre a mi nieta de 5 años”, contó a “Río Negro” Araceli, una vecina de Cinco Saltos que pasó de casualidad a comprar. La mujer iba acompañada de su padre, un hombre de 74 años, y su pequeña nieta.

La clienta aseguró que a ella y a su familia no la golpearon pero que sí lo hicieron con el encargado. “Cuando lo hicieron tirar al piso le pegaron un culatazo”, indicó. Aseguró que después de llevarse la recaudación del día huyeron.

La mujer pidió, encarecidamente, que si alguien encuentra sus pertenencia se comunique con ella. “En la cartera tenía mi documentación personal y la de una tía. Al que la encuentre le pido se contacte conmigo por facebook”, concluyó.