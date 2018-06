Taxista acusado de acoso en Cipolletti dejó de trabajar

Un taxista fue denunciado públicamente por la familia de una pasajera menor de edad, quién grabó la conversación y dejaba a la luz cómo la acosó durante el viaje. La joven, de 16 años, fue acosada por el taxista para “ir a un motel” y trataba de convencerla diciéndole que “era muy linda”. La familia de la adolescente se acercó a Fiscalía y allí supieron que por no ser un delito, la Justicia no iba a poder intervenir. De todas formas se presentó un oficio para que la Municipalidad suspendiera o inhabilitara al hombre para trabajar. Antes de que esto pasara, el taxista tomó la determinación de dejar de trabajar.

El hecho ocurrió el miércoles cuando la adolescente tomó un taxi para ir a la casa de una amiga. Durante el viaje, el taxista comenzó a insinuársele. La chica grabó la conversación y fueron los audios que después difundió su familia. Lo hicieron a través de las redes sociales y así fue cómo el chofer tomó conocimiento que había sido denunciado por la joven.

Al otro día, el taxista ya no estaba trabajando. Después se supo que hace 3 años atrás había acosado a otra pasajera y que actuó de la misma manera: dejar de trabajar por un tiempo y después regresar. Choferes que han sabido de la situación indicaron que “esta persona”, por el taxista denunciado, “la tiene muy clara porque sabe que deja de trabajar, deja pasar el tiempo y después vuelve como si nada”.

El secretario municipal de Fiscalización, Diego Rebossio, informó a “Río Negro” que “aún no han recibido ningún oficio” y que “hasta tanto esto no ocurra no podrán evaluar la situación del taxista”. Rebossio señaló que es la primera vez que tiene un caso de estas características y que actuarán en función del dictamen que haya enviado la fiscal Vallejos.