Taxistas y comerciantes cipoleños tienen libertad de acción ante el paro nacional

Los taxistas y los comerciantes de Cipolletti decidieron no adherirse al paro nacional. Dependerá de cada trabajador. La ciudad se ve vacía y con muy poco movimiento. Solamente un puñado de taxistas recorren la ciudad en busca de pasajeros. Además, mucho comercios que son atendidos por sus dueños decidieron evitar la medida de fuerza. No habrá bancos, transporte público y muy poco movimientos en los colegios. Desde el gremio Unter seccional Cipolletti informaron que la adhesión al paro en la ciudad será del 95%.

La protesta tendrá un fuente impacto en la ciudad. Tampoco habrá atención en hospital. Voceros del nosocomio adelantaron que se suspendieron todas las atenciones programadas, es decir turnos, especialidades y estudios. Solo se brindará atención a los internados y se atenderá únicamente por guardia. Así la jornada cipoleña comenzó con muy poco movimiento. Se esperan movilizaciones al puente carretero desde la 10 de la mañana.

Los taxistas y remises serán el único medio de transporte para trasladarse en la ciudad ya que no habrá colectivos ni trenes durante toda la jornada. El rubro bancario también estará paralizado y no habrá actividad. Lo mismo ocurrirá con las farmacias, y así lo informaron desde la Asociación de Trabajadores de Farmacia de Río Negro, que convocaron a no abrir los locales, a excepción de las que están de turno.

El presidente e la Cámara José Luis Bunter informó que “No apoyamos el paro de manera partidaria pero sí por la situación económica que nosotros estamos viviendo porque realmente es complicado”. En tanto el gremio Unter definió en una asamblea que se desarrolló el jueves concentrar en la Rotonda de Ruta 22 y 151 a las 10 para movilizar y realizar una volanteada junto a otros sectores de trabajadores.