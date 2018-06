Tenía un kiosco de droga “abierto las 24 horas”

Personal de Toxicomanía de Cipolletti logró desbaratar un kiosco de droga que funcionaba en Puente 83 y donde se halló más de medio kilo de cocaína, 20 mil pesos y elementos de corte. Fuentes allegadas a la causa confiaron que la sustancia secuestrada está valuada en 390.000 pesos. La dueña de la vivienda quedó detenida y ya fue indagada por el juez federal de Roca, Hugo Horacio Greca.

La mujer, de unos 45 años, tenía todo listo para la venta. Contaba con 30 envoltorios de cocaína y se le encontró un “pan” de cocaína de medio kilo y 150 gramos de marihuana.

En total, contaba con 650 gramos de cocaína, que los comercializaba a 600 pesos el gramo. Además se hallaron elementos de corte y dos balanzas de precisión.

Y justo antes a que la allanaran, un joven cipoleño había ido a comprarle una dosis de cocaína. “Esperamos a que este muchacho saliera de comprar y allanamos el lugar. Hacía más de un mes que estábamos vigilando”, indicó Javier Quichán, jefe de la Brigada de Toxicomanía.

La mujer fue sorprendida en medio de la noche.

El operativo se inició el jueves a las 22 y finalizó cerca de las 3 de la madrugada. Estaba junto a sus hijos, quienes fueron entregados a un familiar.

Según la investigación que realizaron efectivos de Toxicomanía vendía a toda hora y por la ubicación se encontraba en un punto estratégico ya que le permitía vender a quienes circulaban por la Ruta 65.

“Al estar entre Cipolletti y Fernández Oro iban muchas personas de ambas localidades”, indicó Quichán.

Todo el día vendiendo

Además, agregó que no había un horario específico para la venta sino que “lo hacía durante todo el día”. La mujer ya fue indagada por el juez federal Greca y continúas detenida. Fuentes allegadas a la causa señalaron que no tenía antecedentes penales, que era la primera vez que quedaba detenida por venta y comercialización de estupefacientes y que no se iban a brindar detalles de su indagatoria.

Ahora la policía trata de establecer cuáles serían los contactos de la mujer para poder dar con quién le suministraba la droga.