Trabajadores denunciaron amenazas por parte de dueño del galpón Don Javier

El conflicto en el galpón de empaque Don Javier, vivió un nuevo capitulo luego de que los empleados aseguraron que se presentó el propietario, Jorge Pablo Biló, acompañado de un escribano, para supervisar las medidas y notificarlos de que, en caso de no cesar el reclamo, “el lunes nos echan”, informaron. El personal mantiene desde la semana pasada, una protesta por haberes adeudados y ante la posibilidad de un vaciamiento, situación que se repite en otros galpones de la región.

El concejal Claudio Correa se involucró en la situación que viven los 14 empleados, que hasta la semana pasada reclamaban sus haberes, que fueron abonados el viernes. Ahora, el temor recae en el posible vaciamiento de la firma, ya que no cumplen tareas y solo se les toma asistencia por concurrir. Dicen que muchos trabajadores ya desvinculados de la empresa cobraron indemnizaciones muy por debajo de lo correspondiente, teniendo en cuenta la antiguedad y las categorías.

El delegado Hector Arriegada tildó de “patoteril” a la actitud de Biló y explicó que a pesar de que cobraron los haberes correspondientes a un mes laboral, aún resta pagar una quincena. El temor más importante es que no sean indemnizados de forma correcta. Reconoció sentirse amenazado ante la presencia del propietario y del escribano, sumado a las afirmaciones de echarlos a la calle, según resaltó.

Correa relató la situación de una persona que faltó una jornada a trabajar, y aseguró que aseguró haber percibido un descuento de cinco mil pesos. Temen que los echen, y aseguran que buscan amedrentarlos para que no protesten. “Dijo que nos va a sacar a la calle”, añadió. También aseguró que no tienen intenciones de cortar rutas o calles, y manifestó que la protesta no afectará a ningún tercero.

Correa adelantó que mantuvo una comunicación con la oficina del secretario de Trabajo, Lucas Pica y que hoy dos supervisores acudirán a la empresa para evidenciar la situación.