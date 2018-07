Una mamá denunció penalmente a la directora de una escuela por un caso de bullying

Una mujer denunció penalmente a la directora de una escuela cipoleña por un caso de bullying. Esta mañana, Iris de Olivera, explicó que las autoridades escolares y el Consejo de Educación no brindaron respuesta ante los recurrentes hechos de violencia física que sufrió su hijo. “Intenté cambiar a mi hijo de colegio pero no hay cupo; desde el Consejo tampoco me ayudaron” remarcó.

La mujer explicó que tanto su hijo como el otro niño tienen la misma edad y son compañeros de grado en la escuela 338, de las 1200 Viviendas. A raíz de los reiterados “golpes” Iris se acercó hoy al Ministerio Público Fiscal para hacer la denuncia penal contra la directora por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según explicó a este medio, su hijo sufre agresiones desde el año pasado pero no hay soluciones por parte del equipo docente. “Nadie ve nada, y nadie sabe nada. A mi hijo le clavaron lápices en el pecho”, manifestó con preocupación y añadió que una docente tenía conocimiento de esto.

Esta tarde, el supervisor de Nivel Inicial, Fabián Cayuleo, manifestó que según el equipo directivo, no se observó en ningún momento situaciones de violencia y agregó hay cuatro pequeños involucrados.

Aseguró que tomaron conocimiento de esto hace unas dos semanas y remarcó que al conocer el caso, brindó asesoramiento al equipo docente para abordar la problemática a través de charlas con los estudiantes.

Cayuleo adelantó que van a trabajar para darle intervención a la secretaría de Niñez y Adolescencia, con el equipo de especialistas del Consejo de Educación (ETAP) e informar a los padres de la situación.