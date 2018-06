Una mujer atacó con una cadena a una adolescente fuera del CEM 14 de Fernández Oro

Una mujer de unos 40 años golpeó violentamente a una adolescente con una cadena en su cabeza porque su hija tiene una mala relación con una amiga de la víctima. Por las lesiones que sufrió en su cráneo debió ser asistida en el hospital local. Ahora, su padre exige Justicia y que cambien de escuela a la hija de la agresora. “Ya la había amenazado a mi hija varias veces, incluso hasta la esperaba para atacarla pero nunca había podido porque ella -por su hija siempre estaba acompañada de muchas amigas hasta que tuvo la oportunidad. Y desde la escuela no me dan respuesta porque me dicen que todo pasó afuera del establecimiento”, contó a “Río Negro”, el padre de la joven atacada, Ramiro Mamani.

El hecho ocurrió el martes a las 13.30 cuando la víctima, de 17 años, estaba por entrar a clases, según contó Mamani. “Mi hija estaba afuera de la escuela porque no los dejan entrar hasta el horario de ingreso. Y fue cuando esta mujer pasó en un moto y con una cadena le pegó en su cabeza”, excplicó. La adolescnete fue atendida de inmediato ya que sufrió varios cortes en su cuero cabelludo. “Tuvo suerto que no le pegó en un ojo porque lo podría haber perdio”, indicó el hombre.

Ante la situación fue a hablar con la directora del CEM 14, pero asegura que no le dieron respuesta alguna. “Esta chica -por la hija de la agresora- ya trajo varios problemas en la escuela y no sé porque no la cambian a otra. La directora ordenó que pasara al turno de la mañana pero sigue agrediendo a otras chicas”, afirmó el hombre.

La denuncia la radicó en la Comisaría 26 y también intervino la Fiscalía. “Se está investigando a la mujer por el delito de lesiones leves. Ya se habría un expediente y estamos en plena etapa investigativa”, señaló el jefe de la unidad policial de Fernández Oro, el comisario Osvaldo Huanque.