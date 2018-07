Video: Así quedó la casa de la vecina del supuesto abusador

La hija de la vecina del supuesto abusador, a quien ayer le habrían incendiado su casa del barrio 1.200 Viviendas, habló con “Río Negro” y aseguró que “su mamá tuvo suerte de no estar cuando comenzó el fuego porque podría haber sido una tragedia”. Su casa queda pegada a la del hombre que se encuentra detenido desde el lunes cuando se entregó a la Justicia tras haber sido denunciado de abusar de su sobrina de 11 años.

La hija de la dueña de la casa, Tatiana Rosales, no puede salir del asombro. Aseguró que ayer cuando llegó a la casa de su madre y la vio envueltas en llamas creyó lo peor: “Pensé que mi mamá estaba durmiendo y que no se había dado cuenta del incendio”, contó la joven, mientras muestra cómo quedó la casa de su mamá, Ofelia Marín.

La parte más afectada de la vivienda fue el primer piso. Y la habitación que sufrió serios daños fue justo donde Ofelia guardaba los últimos recuerdos que le quedaban de su hijo, Patricio Rosales, quien murió por las graves quemaduras que sufrió mientras intentaba arreglar un tanque de combustible que le explotó.

La mujer aseguró que no puede irse de su casa porque teme que le roben o que se la tomen y contó que dos días antes que le incendiaran la casa a su vecino le habían entrado a robar. “Le llevaron un televisor enorme que tenía. La verdad que me sorprendió cuando me contaron que estaba detenido. Nunca tuve problemas con él”, indicó Ofelia.

La mujer y su familia aseguran que entienden “la indignación de la gente por lo que habría hecho el hombre que está detenido por haber abusado presuntamente de su sobrina”, pero resaltaron que “debieron saber que podían provocar una tragedia”. Ofelia recuerda que estaba comprando en Neuquén y que cuando regresó a su casa recién se enteró. “Me salvé de milagro”, confiesa.