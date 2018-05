Violencia de género digital: Dejó de difundir fotos íntimas cuando se viralizó la noticia

La abogada de la mujer que denunció a su exmarido por mandar fotos suyas intimas a través de Facebook, Mercedes Zavaleta, contó a este diario que “el hombre dejó de mandar fotos cuando la noticia se hizo pública”, ya que hasta después de dictado el fallo del juez de Familia siguió instigándola.

“Ella me escribió y me dijo que seguía mandándole fotos por eso creímos que no había sido notificado, pero por suerte ahora ya paró”, indicó Zavaleta.

Después que la sentencia saliera a la luz, la letrada contó que conseguir un fallo a favor de su clienta fue muy difícil. Aseguró que los obstáculos fueron muchos y que una de las grandes barreras fue que la Justicia tomara como prueba las capturas de pantalla de Facebook.

“Lo más complejo fue que tomaran como medio probatorio todas las imágenes que teníamos de Facebook y que entendieran que la situación que estaba atravesando mi clienta era muy grave, porque el nivel de hostigamiento era cada vez mayor”, señaló.

La abogada contó que el acoso comenzó después que se separaron, hace 2 años atrás. “Él quería volver y ella le dijo que no quería. Fue ahí que comenzó a hostigarla”, aseguró.

La abogada relató que llegó hasta a perseguirla cuando iba a comprar, y que cuando la veía bajar de su auto le mandaba mensajes preguntándole qué iba a comprar para que supiera que estaba observándola.

“Tenemos la suerte de haber conseguido este fallo, pero lo cierto es que el daño que le hicieron a mi clienta y a su hijo es irreparable”, concluyó.

El juez de Familia Jorge Benatti ordenó en su fallo que la empresa Facebook Argentina eliminara la cuenta del hombre, para cesar con la violencia de género que estaba sufriendo la mujer. Además dispuso que debería hacer un tratamiento psicológico en el servicio de violencia familiar Ruca Quimey, y que hasta que no obtuviera resultados positivos no iba a poder volver a ver a su hijo.

Esta medida la ordenó cuando el niño declaró que su padre le hacía muchas preguntas sobre qué hacía su madre, que le decía que “era una puta” y “mala madre”.

El hombre comenzó a enviar fotos eróticas de la mujer a través de su cuenta de Facebook a sus amigos, familiares y hasta compañeros de trabajo.