Neuquén: Fowler, histórico corista de los Rolling Stones, llega al Teatro Español y Bodega Malma

Desde hace más de tres décadas, Bernard Fowler es una de las voces más reconocibles del rock mundial. Corista oficial de los Rolling Stones desde 1988, su impronta sonora forma parte del corazón de la banda más grande de todos los tiempos. Con tu entrada te llevás el beneficio para socios del Club que es del 15% de descuento, para el evento del 25 de septiembre.

Ahora, Bernard llega a la Argentina para celebrar su trayectoria con un show homenaje imperdible en el Teatro Español y Bodega Malma. En esta oportunidad estará acompañado por una banda de destacados músicos locales que completan una formación potente y a la altura de su historia. Ellos son el Zorro Von Quintiero, Pilo Gomez, Gonzalo Lattes, Melena Sanchez y Pehuen Innocenti.



Bernard realizará un recorrido por sus grandes éxitos y temas emblemáticos de los Rolling Stone. Se realizaran dos shows, el primero en el Teatro Español de Neuquén el jueves 25 de septiembre a las 21 con venta de entradas en TuEntrada con valor de $60.000 y $70.000.

El segundo show será de manera exclusiva en Bodega Malma el sábado 27 de septiembre a las 19, ubicada en Picada 15 de San Patricio del Chañar, con venta de entradas físicas corporativas, donde se disfrutará de un show íntimo entre barricas y tapeo de su reconocido chef Pancho Fernández y un meet & greet con los artistas. El valor de las entradas serán a partir de los $210.000.



La función está clasificada para mayores de 13 años (+13) y, dado el prestigio del artista y su fuerte base de fans en Argentina, se recomienda comprar con anticipación para asegurar un lugar.

Contacto en Instagram: @highlighteventos

