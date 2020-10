Clubes de Lifuba retoman la actividad tras el receso

Cuatro clubes de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) pudieron retomar esta semana las actividades de manera parcial con los protocolos sanitarios aprobados por las autoridades de salud y de la Municipalidad.

Se trata del Club Estudiantes Unidos, Puerto Moreno, Virgen Misionera y el CAB-16, que habían presentado los protocolos correspondientes.

El director técnico del primer equipo de Estudiantes Unidos, Jerónimo Vázquez, explicó ayer que habían presentado dos protocolos para poder reiniciar las actividades.

A partir de esa situación planificaron la vuelta al trabajo. Por eso, en esta primera etapa comenzaron con las tareas individuales en el gimnasio que tiene la institución.

Vázquez comentó que como les habían aprobado el protocolo para hacer actividades en el gimnasio diseñaron un esquema con los chicos de las categorías infantiles y los mayores.

Pero en las últimas horas recibieron el aval del segundo protocolo que habían enviado para poder desarrollar actividades al aire libre.

El técnico explicó que lo fundamental en esta etapa es recuperar los vínculos entre los jugadores, porque el contacto estaba vía zoom. “Nosotros habíamos retomado las actividades con los jugadores de la primera en julio porque pensábamos que para la primavera ya la situación estaría normalizada”, contó.

Por eso, valoró que la posibilidad de entrenar de una manera parcial permite restablecer los afectos y la parte emocional. Afirmó que para los clubes, como Estudiantes Unidos, es vital eso.

Dijo que el lunes reanudaron las tareas con los chicos de las categorías infantiles y además con la cuarta y la tercera, que son la reserva, y el primer equipo, en distintos horarios.

Vázquez explicó que pueden trabajar con un máximo de 19 jugadores por turno. Los chicos de las categorías menores lo harán dos veces a la semana y los mayores, tres.

Comentó que cada espacio está delimitado con tiza como una especie de isla, donde el jugador podrá desarrollar los ejercicios. Cada lugar está numerado y tiene los elementos necesarios para cumplir con las actividades programadas. “Nadie puede compartir los elementos y al baño se puede ir de a uno”, sostuvo.

Afirmó que los jugadores entran al gimnasio por un lugar señalizado, con los barbijos, no tienen contacto entre ellos, y cuando finalizan su turno, se retiran por otro lugar.

Cada turno dura 45 minutos porque deben dejar 15 minutos para hacer la desinfección y limpieza del espacio para el grupo siguiente.

“Es lo que exigen las disposiciones sanitarias y no se puede dudar”, aseguró el técnico. Dijo que antes de empezar con las actividades, hubo charlas informativas para los padres y los jugadores para explicarles el protocolo. Dijo que es fundamental que todos lo incorporen para poder seguir adelante. “Para mí son cuestiones que no se pueden discutir, se deben acatar. No existe otra vuelta”, aclaró.

Aún así, Vázquez valoró el retorno. “Es una alegría volver a encontrarnos dentro del club, que es un espacio más dentro de nuestras vidas”, enfatizó.

La espera se hizo larga. El primer equipo de Estudiantes disputó el 8 de marzo pasado su último partido ante Martín Güemes. Después, vino la cuarentena obligatoria por la pandemia, causada por el nuevo coronavirus, un receso que se hizo eterno.

“Es la única chance que nos queda en este momento y hay que aprovecharla, porque estar cerca de las personas para un club es fundamental”, afirmó.

“Nosotros hacemos esta actividad porque nos gusta, acá no hay ningún rédito económico y todo esto se sostiene, sobre todo, por el aspecto emotivo y afectivo”, destacó.

Aprender a convivir es el nuevo desafío

El presidente de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) Horacio Fuentes, dijo ayer que era un hecho positivo que algunos clubes hayan reanudado los trabajos después de una parálisis que duró más de 6 meses por las restricciones de la pandemia.

“A mí me parecen más que positivo, porque nos permite volver a la actividad de manera diferenciada”, destacó Fuentes.

“Pero, sobre todo, le da la posibilidad a los profesores y directores técnicos de concientizar y educar a los deportistas respecto de la convivencia y los cuidados sanitarios que debemos tener ante esta situación que nos toca vivir y con la que seguramente deberemos convivir varios años”, afirmó.

Dijo que confía en que los profesores y técnicos estarán a la altura de la circunstancia, porque “los capacitamos dos meses para eso”.