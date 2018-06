Asuntos de mujeres

Después de la nuevamente masiva marcha de Ni Una Menos, este diario publicó un video grabado con varias mujeres muy jóvenes que marcharon en Neuquén. La mayor, 21 años; todas iluminadas por la lucidez que no tuvieron quizás sus abuelas, pero tributarias de experiencias y sentidos logrados en años largos y difíciles. Si verlas amucharse, cantar y bailar compensa viejos y nuevos dolores, escuchar cómo expresan la claridad de sus ideas emociona intensamente. “Nací en un mundo que odia a las mujeres”, dice una, y otra confía en que “el patriarcado se va a caer”.

Hace ya muchos años, una amiga y yo inundamos de lágrimas el cine cuando vimos la película “El secreto de Vera Drake” (2004), tan oportuna para estos días en que la interrupción voluntaria del embarazo es tema de discusión, y ojalá cristalice en un bien ganado derecho de las mujeres a su dignidad y libertad.

Vera Drake es una mujer de familia obrera en el Londres de posguerra, se gana la vida limpiando casas ajenas, atiende su casa, hijos y esposo y ayuda a abortar con un precario instrumento a mujeres tan pobres como ella. Durante una celebración familiar, la policía la lleva presa. Cuando la interrogan sobre si sabía que estaba cometiendo un delito, Vera Drake abre grandes los ojos y niega con desesperación. “Yo sólo ayudo a las muchachas que no tienen a nadie”, responde.

En la Francia de Vichy, Marie Latour también hace abortos y paga su delito en la guillotina. Es una historia real, rescatada por Claude Chabrol en la película “Un asunto de mujeres” (1988), con Isabelle Huppert y Marie Trintignant.

Ni Vera Drake ni Marie Latour hacen preguntas ni moralizan la decisión de otras mujeres. Ellas también lo son, saben de qué se trata. Tampoco hay cuestionamientos morales en la rumana “Cuatro meses, tres semanas, un día” (2007), ni en “Revolutionary Road” (2008), sólo hay mujeres decididas a resolver una circunstancia que trastorna sus vidas. Y otras dispuestas a acompañarlas.

No están sólo en el cine, por cierto. “Los acompañamientos socorristas están siendo prácticas micropolíticas de sororidad, un programa de acción y relación con las mujeres y sus prácticas de abortar; modos de resistencia y combate contra las crueldades de un sistema que parece no darnos tregua”, dice Ruth Zurbriggen, una heroína de la vida real. En una columna publicada en el 2013 en el suplemento “Las 12” se presenta como “activista feminista abortera de la colectiva La Revuelta”. Quienes la conocemos sabemos qué constante, dedicada y atrevida es, cuánto de su propia vida viene dando a “las muchachas que no tienen a nadie”. Acaba de interpelar en comisión a diputados y diputadas que tratarán la ley: “Muestren que las mujeres les importan y que no quieren abandonarlas”.

En vísperas de un acto legislativo esperadísimo, no hemos tenido lo que se dice propiamente un debate. A fines de los 70 en Italia, dos enormes escritores como Claudio Magris e Italo Calvino polemizaron públicamente por el aborto. Magris, en contra, alegó por lo que aquí sería “las dos vidas”. Amigos, recíprocamente admirados, Calvino da por terminada su amistad con Magris y responde:

“Traer un niño al mundo tiene sentido sólo si ese niño es deseado consciente y libremente por sus padres. Si no, es un acto animalesco y criminal. Uno se convierte en ser humano no sólo por la convergencia causal de ciertas condiciones biológicas, sino a través de un acto de voluntad y amor de otros. Si no, la humanidad se vuelve –como en gran parte ya es así– una madriguera de conejos.

“Sólo quien –hombre o mujer– está convencido ciento por ciento de poseer la capacidad moral y física no sólo de criar a un hijo sino de acogerlo como un ser bienvenido y amado tiene el derecho de procrear, si no es así debe en primer lugar hacer todo lo posible para no concebir, y si concibe (dado que el margen de imprevisibilidad continúa siendo alto) abortar no es sólo una triste necesidad, sino una decisión altamente moral que debe ser adoptada con plena libertad de conciencia”.

Calvino trata de inconsciente, fatuo y superficial a Magris y agrega: “También para un hombre con conciencia cada aborto es una prueba moral que deja marca, pero lo cierto es que el destino de la mujer está en una situación tan desproporcionadamente desventajosa respecto al varón que todo hombre debería morderse la lengua tres veces antes de hablar de estas cosas”.