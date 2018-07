El Día del Locutor en la región

La fecha de hoy, 3 de julio de 1943, recuerda la jornada de fundación de la Sociedad Argentina de Locutores en la ciudad de Buenos Aires, aniversario que me resulta propicio, pero también infinitamente sensible frente a la idea de formular de manera sencilla pero elocuente, un homenaje a todos aquellos locutores con quienes compartí el micrófono una vez ingresado a la radio.

Alcanzaba a divisar en ocasión de tan flamante experiencia un mundo casi mágico, y los que serían mis primeros compañeros de ruta me prodigaron consejos y amistad.

Era la pléyade inicial ya que posteriormente en el devenir de ese mismo camino preñado de sorpresas, anécdotas y múltiples acontecimientos, se sumaría algo más de medio centenar –entre ellos y ellas- de otros excelentes colegas.

Pero hoy y en particular, el presente mensaje está consagrado a los legítimos precursores del dial a nivel regional pertenecientes a LU5 Radio Neuquén, entonces eslabón austral de la Red Argentina de Emisoras Splendid.

Así se integran definitivamente al presente recuerdo Rita Salto, Magda Byrne, Nelly Dozo, Cristina Vanoli, Oscar Lavalle, Milton Aguilar, Eduardo Pimentel, Agustín Orejas, Jorge Enrique Gravier, Eduardo Camilo Alizeri, Evaristo Del Egido, Miguel Sander, Jorge Zárate, Norberto Salmini, Ricardo Lantier y Horacio Montalbán.

Nombres todos cuyas voces, todavía hoy, seguramente habitan los oídos de los más nostálgicos.

Entre otros matices, me sorprendía al arribar a la emblemática casona de Alberdi 189 –eran los tramos iniciales de los años ’50- que Milton Aguilar hasta poco tiempo antes mi compinche en los picados del barrio, me advirtiera en tono filosófico: “Acordate siempre que para el oyente el locutor no va al baño...el locutor tampoco duerme...”.

Casi todos los nombrados en la introducción, al influjo de la continuidad, la vocación y el profesionalismo, supieron honrar el privilegio que significaba integrar durante casi dos décadas las filas de la única Radio con asiento en nuestro valle.

En Río Negro

Años después, en julio de 1963, se inauguraba en Villa Regina, también en el espectro de AM, LU16 Radio Río Negro propiedad del recordado y querido amigo Diego López, quien algunos años antes del citado acontecimiento, representando a LU5, había ganado el concurso nacional Nuevas Voces del Tango organizado por el semanario “Radiofilm”.

Lo expresado, indudablemente, se inscribe en una época dorada de la radiodifusión argentina, de suerte tal que los locutores hoy evocados llegaron a disfrutar en la labor diaria el halago de alternar sus voces con destacados colegas de Buenos Aires en virtud de los programas en cadena originados en la cabecera LR4 Radio Splendid.

De algún modo era “codearse”, por ejemplo, con Aníbal Cufré, Orlando Marconi, Benjamín Benito, Lidia Durán, Adela Santos Ferri, Olga Guerrero, Jorge “Cacho” Fontana –presentaba los domingos al mediodía “La Revista Dislocada”- Rafael Monzón, Antonio F. Novoa, Darío Castel o Alberto Correa Córdoba.

Hoy, en el Día del Locutor, insisto emocionado en la exaltación de quienes me precedieron y luego, en su mayoría fueron los colegas y amigos entrañables de un recorrido inolvidable abrillantado por tantas satisfacciones

Agrego a esta narración personal las felicitaciones a todos los trabajadores del atrapante “fierrito” inventado hace 140 años por el inglés David Edward Hughes.

Que sean capaces de cumplir su tarea con vocación y respeto hacia el oyente, y a quienes como digno final de esta semblanza, transcribo la aleccionadora reflexión del colega nacional Juan Carlos Dido: “Las manos del locutor están en su palabra. Artesano vocal, escultor de garganta, la impresión digital la tiene en su palabra

*Periodista radial neuquino .