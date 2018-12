El rencor que no deja olvidar

El tango “Rencor”, con un toque emepenista, parece ser la explicación que se ajustaría a las normas de sentido común para entender la interna del MPN.

Luis César Amadori escribió la canción que hace gala del daño que le causó un desamor que le escarba el pecho, que lo hace llorar, pero teme que esa acumulación de rencor sea amor.

Si el rencor continúa escarbando el corazón de Rolando Figueroa, el miércoles podrá entenderse por qué resuelve ser Ciudadanía Rebelde y abrirse del MPN. Un comportamiento taciturno esperó 48 horas para regurgitar acusaciones a Omar Gutiérrez, Jorge Sapag y Guillermo Pereyra. Juntó comentarios sobre compra de votos, trafic con petroleros obligados, familias numerosas que recibían dádivas en cuotas, licencias de autoridades no prometidas, extracciones del padrón por haber puesto “me gusta” en una red social, etc.

El escrutinio definitivo de la interna ratificó el triunfo de Gutiérrez al obtener 73.823 votos, el 56,99% del total. La Violeta que lideró su vice se quedó con el 36,92% del total, unos 49.586 sufragios. Una suma de votos nada despreciable para un candidato que ofreció pelea por fuera del círculo estatal donde anida el vil metal. De todas formas, los votantes no recibieron un gracias hasta las 48 horas como si fuera un camión de hormigón que descarga la mezcla cuando está a punto.

El historial de los idos por fuera del MPN no es un espejo para que se pueda mirar. Osvaldo Pellín después de haber sido “la materia gris” del gobernador Jorge Sobisch en su primer mandato, el más progre para el paladar de algunos neuquinos, no obtuvo el favor en votos cuando fue por otro partido. Hay un caso semiexitoso en Vista Alegre que fue por fuera y luego volvió, circunscripto a la jurisdicción pequeña por cierto. El exsecretario de Energía de Felipe Sapag, Rubén Etcheverry, fue candidato a diputado con Marcelo Inaudi y no llegó a sentarse en una banca. Clelia Balbuena después de perder las internas se fue con Ramón Rioseco. Silvia Sapag fue diputada por el Frente para la Victoria. La enumeración podría incluir a los desencantados pero después de asumir la banca como el caso de Laura Plaza.

Hay otros ejemplos que abundan en el firmamento emepenista.

En el sector Azul interpretaron que detrás de la escisión está un político neuquino peronista que desde hace 11 años trabaja en Buenos Aires. El mismo Figueroa destacó que la cualidad de Gutiérrez es llamarse a silencio y es a lo que lo han condenado en toda la campaña cuando tiraba frases hechas del fichero de “agraviantes” a los actos de gobierno.

“Nunca valoró el partido, no hizo campaña con el logo, hizo una campaña incoherente desde el lugar que ocupa, para el que fue seleccionado. Hoy tiene sentido, estuvo haciendo su camino, dice que participó y se lo robaron y él eligió el camino”, se quejaron desde la Azul.

Se repitieron los cuatro desafíos que Gutiérrez mencionó el domingo cuando festejó: ganar una elección, tomar decisiones, gobernar y construir poder.

La interpretación Azul es que Figueroa buscará catalizar el voto de quienes salieron terceros y cuartos en las elecciones parlamentarias del año pasado.

Para el miércoles el vicegobernador llamó a una asamblea donde ejercitará esa primaria forma participativa a fin de resolver qué hacer. En la asamblea que hizo el lunes hubo algunas ausencias que se hicieron muy notorias.

¿Se podrá llevar los casi 50.000 votos que sacó en la interna hacia otro partido? Es seguro que hasta él se haga esta pregunta pero en el MPN tienen la certeza de que el historial no favorece al que se va y que los sectores internos, otrora divergentes, hoy están juntos con Pereyra y Jorge Sapag.

¿Podrá minar la adhesión a Gutiérrez que vayan desde afuera dos candidatos de su misma astilla como Figueroa y Jorge Sobisch? Las respuestas a tono con el tango pueden llegar a que el rencor sea finalmente amor.