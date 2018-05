La emboscada

Este no es tu gobierno, es nuestro gobierno” le dijo al Ministro de Economía en un almuerzo realizado por la asociación empresaria Argentina (AEA) el día 25/4/18, el directivo de una gran corporación de medicina privada. AEA es la agrupación de empresas de mayor facturación, donde participan personalmente los dueños de ellas. Lo dicho tenía varios sentidos, entre ellos marcar la cancha respecto a quien manda y quien reviste la condición de empleado.

Desde los inicios de la actual administración venimos advirtiendo desde estas páginas las actuales inconsistencias del modelo económico y social vigente. Lo hicimos en los momentos de máxima algarabía oficial y mediática, cuando el paraíso del primer mundo parecía haber vuelto a la Argentina.

De golpe, como un trueno en medio de la noche dormida, apareció otra realidad. Todo está ahora en peligro: devaluación acelerada en pocos días, déficit fiscal imparable, aumento exponencial de la deuda externa, inflación. Las voces que rechinan en la tele son las mismas: es el impuesto a las Lebacs -bonos del Banco Central a corto plazo que pagan alto interés - es el aumento de la tasa de interés en EEUU y entonces los que trajeron dólares y los cambiaron por Lebacs ahora se los llevan para comprar bonos de EU más seguros, es el miedo a que regrese el kirchnerismo, no hay un ministro de economía fuerte - impulsando algunos a Cavallo-, etc .

La realidad más determinante en este primer escalón de la caída es un poco distinta. Desde el tremendo pago a los fondos buitres en diciembre del 2015 con dólares prestados -se pagó más de lo que podía haberse arreglado en realidad- cada mes hasta Marzo de este año hemos tomado deuda en dólares. Esta deuda nueva más la renegociada por el default del 2001 – que nos dejó Cavallo como ejecutor principal – supera hoy más de un tercio del déficit fiscal ( fuente: Idesa) .

Este va aumentando por los gastos en dólares en importar energía -el déficit energético del 2017 es apenas más bajo que en 2015- , que se abonan con dólares prestados que pagan intereses.

Sin embargo las tarifas se liberaron, tanto de gas y petrolero , con aumentos promedio que superaron el 1.000%, pero la producción de gas y petróleo disminuyó. La eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos y a la minería significaron un descenso pronunciado en los ingresos fiscales de 4.960 millones de dólares ( fuente CEPA).

Las importaciones han venido creciendo aceleradamente por sobre las exportaciones - la mayoría de los bienes que ingresan no son de capital para la industria -, lo que ha producido un déficit en la balanza comercial de U$S 8.471 millones (Indec 2018). Son más dólares que salen que los que entran, y se reponen con deuda . Ahora los que salen por exportaciones ( granos principalmente ) no tienen que volver , porque el gobierno ha eliminado la obligación de ingresarlos al País. Para obtener los dólares faltantes se toma deuda en esa moneda, o el Banco Central emite Lebacs en pesos ,muchas de las cuales se compran cambiando dólares por esos títulos .Los dólares quedan en el BCRA para venderlos a quienes importan , a los que veden sus Lebacs y se van del país , a los remiten sus ganancias al exterior sin límite, o simplemente hacen turismo afuera.

Para bajar la inflación dicen se emiten Lebacs para que el inversor las compre entregando los pesos y así haya menos circulante. Se importa más para que bajen precios los fabricantes Argentinos. Conclusión : la inflación es una de las cinco más altas del mundo y miles de Pymes se van fundiendo lentamente por la competencia exterior que produce con bajos salarios y la caída en la demanda por menor consumo.

Pero la deuda en Lebacs son las estrella , casi un billón cuatrocientos – si billón – que se pagan con intereses a los inversores periódicamente cuando vencen , o se renuevan. Si la tasa de interés es alta se renuevan, o cambian las lebacs por pesos y compran dólares al BCRA para llevarlos fuera del país con la ganancia acumulada. Esto lo hacen los inversores extranjeros y también Argentinos tenedores de Lebacs : bancos, compañías de seguros , fondos de inversión . Las tasas de interés ofrecidas por el BCRA han venido aumentando justamente para que los inversores renueven a su vencimiento las Lebacs y no se vayan al dólar produciendo acrecentando su precio por mayor demanda. Esas tasas altas marcan el valor de las tasas bancarias -generalmente 2 o 3 veces más-lo cual hace imposible tomar créditos para la actividad económica. En dos meses el BCRA vendió cerca de U$S 8.000 millones y la devaluación de casi un 20% se produjo igual, lo cual viene impactando en los precios y la inflación. Que hizo el gobierno estos últimos días: vendió dólares en un intento de parar la suba y finalmente lo logró aumentando la tasa de interés mayorista a un 40%, subiendo en pocos días del 26,5% a un 40% anual .

Pero vaya paradoja, el 15 de mayo vencen 680.000 millones de pesos en Lebacs , es decir casi el 50% del total emitido por BCRA. Es un vencimiento monumental y debe ser mayormente renovados dado que sería una catástrofe pagar esos pesos y que vayan al dólar. Los grandes tenedores de Lebacs -muchos de ellos empresas Argentinas - han especulado con la corrida y devaluación para aumentar la tasa de Lebacs casi un 50% en pocos días. La tasa de renovación será ahora casi un 50% más alta que hace pocos días, costando a los Argentinos decenas de miles de millones de pesos ... que van al déficit fiscal .

Pregunta ¿Fue una emboscada de los dueños del mundo al que volvimos -incluidos los dueños del gobierno- o este último conocía de antemano la maniobra y la aceptó?

A no preocuparse por los dólares, todavía nos queda la ayuda del FMI...será en el próximo capítulo; el último.

* Abogado. Docente de grado y Postgrado de la Facultad de Enconomia , UNCo