La ley de hierro, versión MPN

A juicio de los dirigentes que dominan la estructura dirigencial del Movimiento Popular Neuquino, el partido goza de excelente salud democrática interna, porque es el único que elige sus candidatos en internas abiertas. Pero –siempre hay un pero–, al ser un partido que aún no se termina de despegar del mecanismo en el que hay un caudillo que dice para dónde ir, tiene ruidos internos de llamativa coincidencia cuando se reclaman porciones de poder.

Este lunes, la Junta de Gobierno que preside Omar Gutiérrez resolverá el llamado a elecciones internas para renovar las autoridades del partido, una veintena de integrantes de ese órgano y 54 de la Convención que preside Rolando Figueroa. Los actores que aparecen en escena tienen sus posturas definidas.

El sector Azul y Blanco de Guillermo Pereyra está haciendo un casting para buscar un sub-55 a fin de ponerle una corona frente a las elecciones para renovar la gobernación. Pragmático, lanzó la idea de una lista de unidad para conservar las formas partidarias pero desde el sector Azul le ladraron al indicar que eso es antidemocrático y lo desafiaron a que se suba al ring. Claro que no se dejó mojar la oreja con facilidad y le recordó al vocero azul, Claudio Domínguez, que su actuación más pública fue pegar carteles para Alma Sapag con consignas contra la reforma previsional que, en la primera de cambio, ésta votó a favor.

El sector Azul tiene una grieta interna que se observa en la cara de desagrado que no oculta Gutiérrez cuando huele la cercanía de Figueroa. Éste utiliza declaraciones jabonosas para deslizarse entre dos aguas a fin de no quedar mal parado en la coyuntura. Ensayó una explicación respecto a que los legisladores deben expresar con su voto el mandato de la gente, no en función de su conciencia o religión.

Pretendió llamar la atención sobre el voto contra la despenalización del aborto de Sapag y David Schlereth. Hubiera preferido una consulta popular, dijo, pero como no se dio no se obligó a tomar posturas entre su hija Camila (que desafió a Sapag por Twitter abiertamente a favor de la ley) y la diputada nacional que fue fiel a su conciencia, en contra.

La fracción blanca de Jorge Sobisch agita el argumento de que si bien no es mayoritaria puede volcar la balanza cuando hay paridad. Habrá que ver si se cumple una de las máximas de Jorge Sapag que tomó de su padre respecto a la caducidad de los agravios de 60 días pero sin que se salde la distancia y el respeto. Cuando ganó la interna Gutiérrez, Sobisch con disgusto lanzó una crítica respecto al uso de recursos públicos para la campaña. Sapag le respondió que le había pedido ser el candidato azul pero no lo dejó. También sacó a relucir la ocurrencia de establecer un sistema proporcional en la elaboración de las listas para diputados que no quiso o no supo imponer durante su presidencia en el partido. El vocero azul le respondió con tono negativo porque, esgrimió, después corría peligro la gobernabilidad. Con un bloque masivo, con matices, el armado de ranchos aparte para reclamar títulos de propiedad es una costumbre en el partido.

Flavia Freidenberg de la Universidad de Salamanca hizo una ponencia en una conferencia de organismos electorales. Se propuso reversionar a Roberto Michels, quien en 1911 estudió el Partido Socialdemócrata alemán y alertó sobre la ley de hierro de la oligarquía. Extrapoló ese concepto a los partidos latinoamericanos y observó que son organizaciones oligárquicas, donde se adoptan decisiones de manera excluyente, con liturgias cesaristas, sin tener en cuenta las opiniones de los militantes y donde éstos sólo son consultados para legitimar políticas y resoluciones ya tomadas en círculos pequeños.

En definitiva, el partido tendrá, en agosto, una actualización: voto electrónico, paridad de género. Pero aún sus élites controlan de manera férrea el poder y los militantes carecen de mecanismos para premiar o castigar a sus líderes. La ley de hierro provincial.