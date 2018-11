Los números de las decisiones

Río Negro enfiló hacia el proceso electoral. Aparecen óptimas condiciones financieras para los planes de Weretilneck, reflejadas en el presupuesto. Soria se guarece en su mundo y, también, en sus números. La nueva misión gubernamental será aventar cualquier conflicto gremial. Así cerrar los acuerdos en diciembre o enero. La masa salarial proyectada sube el 28,1%. Traducido –sin el arrastre de alzas anteriores– arroja una pauta del 20% anual. Algo para empezar.

Weretilneck tendrá un Estado con disponibilidad y no se negará a su utilización en los tiempos por venir. Esta holgura ya le permitió un gesto innegable en favor del Poder Judicial. El STJ no tendrá su pedida duplicación de fondos, pero le asignó un 72% más de los recursos fijados para el 2018. El resto promedia el 25%. ¿Esa gratitud pretende su devolución en algún fallo constitucional futuro? Todavía no se sabe.

No hay certeza electoral de nada, pero Weretilneck incorporó seriamente el análisis de un nuevo mandato. Su incertidumbre está en la ingeniería para forzar la limitación constitucional. Comenzó a desandar sus iniciales negativas y abrió públicamente la opción de la re-reelección.

Las indefiniciones se redoblan y el escenario se enmascara, pues siempre es el oficialismo el que define –según su oportuna conveniencia– cada cronograma y régimen electoral. ¿Ahora, la ofensiva llegará hasta el marco constitucional? Vale esperar que sólo sea un espasmo de la actual turbación dirigencial, que alienta toda especulación. Así, cualquier encuesta se potencia. Pero, sólo hay dos válidas y determinantes. Son las mediciones que aceptan y desvelan a Weretilneck y Soria. Sus decisiones están ancladas a ellas.

El gobernador pensó –seriamente– en su continuidad cuando Fernando Miodosky (Eco) llegó con el relevamiento de octubre de sus ciudades habituales. “¿Votaría a favor del gobierno?” es la consulta. Apoya un 52,9% y Weretilneck se lo apropia. En la revisión regional lo sorprendió Viedma, con sólo un 40% de aceptación, igual a Roca; mientras en Cipolletti ronda el 68,9% y Bariloche registra 51,9%. El ranking se completa con Catriel (69%), Choele Choel (66%), Fernández Oro (60%), Río Colorado (57,9%), San Antonio (56%), Allen (51%), Regina (51%) y Cinco Saltos (45,8%).

Otro dato volcado en el gabinete fue menos estimulante. La “evaluación de la gestión” cae al 43%. Silencia el estado de potenciales candidatos, sabiendo que con las variantes posibles –Fabian Zgaib o Pedro Pesatti– no hay con qué darle a Soria.

A igual conclusión llega el intendente con sus números, basados en el último trabajo de Fernando Lanza. Relevó las cuatro ciudades mayores, entre 17 y 20 de agosto, con casi 700 consultas “cara a cara”. En imágenes, Soria lidera con un 41,9% positivo y un 15% negativo. El resto no lo conoce/no contesta. Weretilneck está cerca con 41%, pero un rechazo del 28%. Con ese dato, el intendente alerta que no es descabellado que el gobernador intente su re-reelección. El resto no existe, dice. Pedro Pesatti figura con un 15,6% de opinión positiva y Fabián Zgaib llega al 6,7%, con altos desconocimientos, de un 47% y 71%, respectivamente.

En los ensayos electorales, a Soria lo votaría un 43,1% frente a Zgaib (“de Weretilneck”, según la consulta), con 18,9%. La ventaja del roquense merma un poco ante Pesatti, logrando un 41,8% y el vice alcanza un 19,9%.

Cada camino de Soria se explica en las planillas de Lanza. La senadora Magdalena Odarda hoy sería su compañera de fórmula. Su intención de votos está en el 8,5% a 9%. Piensa que una parte de ese caudal le garantiza el triunfo. No hay resistencia interna, siempre aferrado a esa medición. Afirma su antimacrismo, con una imagen negativa del 71% para el presidente. Mide la cercanía o lejanía de Cristina Fernández por su dual aceptación, con un 44% de rechazo y un 30% de aceptación. Meditan cada movimiento. Weretilneck acrecienta sus giras y Soria hoy se refugia, tras sus últimos desatinos públicos. Piensan bien sus pasos, dispuestos a perder todo, pero no el poder.