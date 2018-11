Plan político: cruje la base constitucional

Weretilneck tiene una idea política, que ya puso en marcha con su trajín. Prepara el terreno para su tercer mandato. Tiene un problema: la limitación constitucional del artículo 175º.

El núcleo de su plan está en la evolución política. Por eso, Weretilneck lanzó su pretensión y Eco Consultores evaluará la reacción ciudadana en diciembre.

La ofensiva judicial está en construcción. Recién se bucean casos. La referencia en la Corte fue el intento del santiagueño Gerardo Zamora por un tercer mandato en el 2013. Antes, en el 2008, impulsó una reforma constitucional, eliminando la reelección ilimitada. Luego, una jueza declaró inconstitucional una cláusula donde establecía que Zamora cumplía el primer período en la jura de esa Constitución. La Corte lo inhabilitó seis días antes de la elección.

Algo más parecido al caso rionegrino vivió el riojano Luis Beder Herrera. Era vice de Ángel Maza, destituido y a quien reemplazó en abril del 2007. Fue electo gobernador a los seis meses y en el 2008 reformó la Carta Magna, permitiendo ser “reelegidos o sucederse recíprocamente por sólo un período”. La cláusula tercera es aclaratoria: se considerará que cumplen un primer turno quienes fueron electos para 2007-2011. Ese corte es distintivo. Herrera fue reelecto en el 2011.

La evaluación más profunda recae en la experiencia del bonaerense Felipe Solá. Fue vice en 1999 de Carlos Ruckauf, quien renunció en el 2002 para ser ministro de Eduardo Duhalde. Fue reelecto en el 2003 y pensó en la re-reelección en el 2007. Por eso, en octubre del 2006, recurrió al Tribunal Electoral para aclarar su habilitación.

El escrito de sus ministros Eduardo Di Rocco (Justicia) y León Arslanián (Seguridad) argumentaba que Solá “no fue reelecto como gobernador ni se sucedió recíprocamente”, aludiendo que en el 2003 acompañó a Ruckauf y después lo secundó Graciela Giannettasio. Esa discusión no tuvo opinión judicial. En noviembre del 2006, el propósito de Solá se esfumó con la marea antipolítica que se generó con el triunfo del obispo Joaquín Piña en la elección constituyente de Misiones, lanzada por el gobernador Carlos Rovira, que buscaba su continuidad.

No forma parte del relevamiento de Juntos, pero también existe el historial de Bautista Mendioroz, cuya pretensión para ser gobernador se judicializó en el 2001 cuando cumplía su segundo período de vice. El Tribunal Electoral –por mayoría– entendió que no podía ser candidato, planteando que “afectaría el principio democrático de la alternancia en el poder”. Luego, el STJ no llegó al fondo del asunto y consideró que Mendioroz no había formalizado su candidatura. Ese expediente tiene curiosidades: aparece Weretilneck y el actual juez del STJ, Ricardo Apcarian –como presidente y apoderado del Frente Grande– calificando de “improcedente” la candidatura del entonces vice reelecto.

Esta convicción de la limitación constitucional perduró en el gobernador hasta hace pocos meses. Pero la baja medición de Pedro Pesatti y Fabián Zgaib fueron determinantes. Según Eco, el vice llega al 20% y el ministro en el 17%.

Siempre confiado de que en la política todo lo puede, Weretilneck se mueve por su re-reelección. Busca un primer efecto: realineamiento interno y cosechar en las vacilaciones ajenas, especialmente en los jefes comunales de Cambiemos y el FpV. Basta repasar recientes y futuras visitas regionales.

Parte de la oposición descree y se desentiende del plan re-reeleccionista. Evalúa que sólo quiere contener poder. Ese análisis era válido, pero Weretilneck hoy está convencido que “no hay plan B” si, por lo menos, el propósito es evitar que llegue Martín Soria. Una pasiva resistencia derivará en un gran aporte opositor al objetivo de Weretilneck.

La supresión de las PASO, que él concibió, forma parte de su proceso acortado y sorpresivo. Abrió la campaña estatal con el anuncio del pase a planta de unos 2.800 contratados, y prevé cerrar en diciembre un acuerdo salarial para el primer semestre. Avanza y cruje la base constitucional.