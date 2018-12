Suicidarse

Han causado cierto impacto en ámbitos empresarios las declaraciones periodísticas realizadas por el Vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) quien afirmara que el modelo económico actual no contiene a la industria y que si la sociedad quiere suicidase seguirá con este modelo. Las declaraciones han sido reflejadas por algunos pocos medios de prensa, dado el persistente blindaje mediático que protege al gobierno nacional, sobre todo a través de las grandes cadenas de comunicación. Otro de los integrante de la conducción del organismo – José Urtubey- manifestó que el gobierno que venga va a recibir una herencia mucho peor que la del 2015, dado que el actual ha priorizado el modelo financiero y no el productivo . Estas declaraciones públicas se enmarcan en un cuadro general cuyos números evidencian que sólo en octubre la producción industrial disminuyó un 5% llegando a su sexto mes consecutivo de caída (CAME) , y la capacidad instalada en la industria informática y electrónica cayó un 60% ( CIIECCA) . Para el último informe del Indec la industria cayó un 5,6% interanual sumando el cuarto mes consecutivo, mostrando el descenso más pronunciado la industria metalmecánica, químicos, plásticos y refinerías de petróleo. Para otro centro de estudios económicos ( FIEL) la actividad industrial en octubre cayó un 3,6% , con un acumulado del 1,9% en los primeros diez meses del año. Si bien se observa una mejora en la balanza comercial que permitió equilibrar la misma con superávit, el retroceso de las importaciones por la devaluación del peso y la caída del consumo impacto fuertemente en los bienes de capital (36,6% bienes de capital, 28 % combustibles y lubricantes , fuente: Indec/Noviembre 2018 ). Se trata en este caso de un impacto directo sobre la industria, dado que los componentes indicados tienen como destino la fabricación o ensamblado de bienes de capital. Estos números por cierto tienen una cara humana: el observatorio de comercio exterior , producción y empleo (CEPE) que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en su informe de Noviembre 2018 expresa que se han perdido 73.800 puestos industriales desde noviembre de 2015 . De los 26 subsectores industriales del país , 25 han reducido puestos de trabajo, lo cual es una consecuencia directa del informe de noviembre del Centro de Economía Política (CEPA) , en el presente año, el 84% de las pymes Argentinas han sufrido caídas de ventas. Todos los datos de actividad económica de octubre y noviembre muestran caídas en construcción, supermercados, ventas en shopping, muebles, textiles. Cuando desde estas páginas ( “Los números mandan” 9/5/17 ) mostramos preocupación por el desempeño de la actividad económica Argentina y su impacto social, nunca nos imaginamos la profundización de la crisis actual. El experimento monetario ( déficit 0% ) que pretende aplicarse en nuestro país a través de las políticas del FMI- siempre por cierto con gerentes locales que lo ejecutan- no sólo es mentiroso ( el déficit general no dejará de aumentar dado el pago de interés y la continuación de estas políticas que lo profundiza) sino que no encuentra antecedente alguno de éxito en una economía de la dimensión de la Argentina. Paradójicamente, por estas fechas grandes grupos económicos, incluso bancarios, aun con participación de inversores extranjeros, se reúnen en privado con el exministro de economía del gobierno anterior para consultarle que políticas económicas aplicaría en caso de volver al gobierno. Y es que importantes empresas nacionales no solo ven disminuir su actividad y sus ganancias, la caída de cotización en bolsa de sus acciones e incluso muestran fragilidad financiera evidente. También el miedo y preocupación por “la causa de los cuadernos fotocopiados” se apodera de sus directivos, dado que algunas de ellas tienen claro que vienen en busca de sus empresas, como ocurrió en Brasil luego de los escándalos del caso “ Odebrecht” y otras operaciones de alcance internacional que impactaron en la caída y venta de empresas del rubro frigorífico y maderero . Lamento que amplios sectores de las clases medias Argentinas, o incluso grupos económicos nacionales, hayan creído que se podía dar un salto cualitativo de calidad institucional y económica apostando a esquemas que claramente son de resultado ampliamente conocido en el mundo. Su antigüedad, falta de novedad, fracaso y desastrosas consecuencias ha sido ampliamente probados. Nunca deben omitirse coordenadas esenciales para lograr el crecimiento con equidad social – dado que de los contrario no hay Argentina vivible – y ellas son el desarrollo industrial, un proyecto político económico soberano, y una distribución del ingreso acorde con el consumo y ascenso social, con educación , salud y trabajo. Todo lo demás es discutible; a no suicidarse . *Abogado. Docente de la Facultad de Economía de la UNco.

El experimento monetario (déficit 0% ) no solo es mentiroso (el déficit general no dejará de aumentar) sino que no tiene un antecedente de éxito en una economía de la dimensión de la Argentina.