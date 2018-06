Tiempo de construcción propia

Errores y decaimientos ajenos son medulares en el presente del fortalecido FpV y, en especial, de la proyección de Marín Soria. Pero, se aproxima, poco a poco, la fase de la construcción propia.

Un ensayo asumió el jefe roquense en la última semana cuando tuvo que enfilar a los congresales rionegrinos al Congreso partidario nacional, constituido en un gesto de resistencia frente a la intervención judicial.

No hubo una única actitud rionegrina. Soria fue y Miguel Pichetto no. Pero ambos se juntaron y resguardaron el cuadro provincial. El intendente lo llamó y el miércoles se reunieron. El parlamentario se excusó de asistir al Congreso aludiendo a que nada aportaría y, tal vez, sumaría reacciones negativas. Sí prometió que los suyos irían, y fue así.

Senador e intendente volvieron a hablar tras siete meses. El último diálogo fue en octubre, después del triunfo electoral. El embrollo del PJ aportó al reencuentro, a pesar de que ambos apartan toda incidencia nacional de Río Negro. La charla no abundó en el montaje rionegrino. Se sumó, al final, el hijo del senador, Juan Manuel Pichetto.

Soria prioriza el cuadro interno “para sumar” y, para eso, deberá ejercitar el equilibrio entre las voluntades convocadas. Ya estabiliza a favor del senador cuando desde el kirchnerismo le ponen fronteras. Los dirigentes devotos de CFK son numerosos, desde el histórico referente y diputado Claudio Doñate hasta el legislador Mario Sabbatella, pasando por la senadora Silvia García Larraburu, recién incorporada al bloque de la expresidenta.

Pichetto se ilusiona con participar en la fórmula presidencial. Sería una buena noticia, también para Soria. Ocurre que la búsqueda de su reelección senatorial por Río Negro exigirá esfuerzo para la armonía. Vale una aclaración frente a las conjeturas: Pichetto no puede ir por Buenos Aires. No se trata de normas, siempre flexibles, sino de que esa provincia el año próximo no elige senadores.

El intendente mantiene vínculos con Cristina Fernández en forma directa (se reunió esta semana) o a través de Oscar Parrilli. No piensa en distanciamientos. Vale igual prevenir por si, en algún momento, quedan hilos sueltos en Río Negro. El armado del FpV contempló la Unidad Ciudadana, pero cada alianza electoral es fugaz y concluye con la elección. Hay identificaciones-emblemas liberados que pueden ser un riesgo. Por eso, el MAD –partido roquense más fiel al sorismo– fue al Tribunal Electoral y pidió cambiar su nombre, incorporando Frente Ciudadano. El pedido no salió bien porque fue rechazado recientemente y no hubo apelación.

En su tránsito, Weretilneck ya se olvidó de que la gestión apuntale el proceso del 2019 y relativiza al candidato de Juntos, cuya indefinición trae manifiesta inquietud. Tampoco bastará con la fuerte adhesión que mantiene, ni las concreciones del plan Castello. Su foco continúa en excavar la dicha electoral de Soria, que sigue llamado a un forzoso silencio.

El gobernador sumó esta semana a ese cometido a Alejandro Palmieri, Tania Lastra y Norma Coronel, que usaron una misiva para subirse a un viejo reclamo del roquense Daniel Balduini. Este radical asumió realmente el objetivo de tener las resoluciones del Municipio de Roca, celosamente negadas. Los diputados llegan tarde. Balduini lleva años en los estrados judiciales. El STJ le rechazó un mandamus de acceso a la información y, luego, desistió su recurso federal. Este año volvió con otro recurso, centrado ahora en que Soria debe publicar esas normativas. El máximo tribunal abrió ese análisis y pidió informes al Municipio. El oficialismo se lanzó a adueñarse de esa discusión. El legislador Facundo López –el tenaz artesano del gobierno en la Justicia– tiene información privilegiada del caso, especialmente luego de las recientes horas compartidas –junto a Palmieri– con el presidente del STJ, Enrique Mansilla, en el Consejo de la Magistratura. Allí el oportuno interés oficialista para esmerilar a Soria.

Son las trifulcas y artificios de la política extraviada.