Uber o no uber, ésa “no” es la cuestión

To be or not to be. “Ser o no ser, ésa es la cuestión” es la frase más famosa de las obras de Shakespeare. Es la frase introductoria del soliloquio de Hamlet y suele utilizarse cuando pretendemos darle a algo o a alguien la importancia definitoria en un asunto.

Uber es la más conocida de las aplicaciones que utilizan las Empresas de Redes de Transporte. Son aplicaciones móviles para el Servicio de Transporte Privado a través de Plataformas Independientes.

Uber, Lyft, Cabify, Car2Go, son algunas de ellas. También existen aplicaciones locales como SiempreTaxi o Avelo empleadas por flotas de taxis neuquinas. Disponen de sistemas que permiten compartir autos particulares con terceros denominados Car Pooling o Ride Sharing. Esta modalidad disminuye la congestión de tránsito y el impacto ambiental.

El uso de esta tecnología se ha constituido como una herramienta efectiva para resolver de una forma eficaz los problemas de información asimétrica y coordinación entre conductores pasajeros, además de resolver varios de los problemas que enfrentan las autoridades en su objetivo de garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad en el transporte individual de usuarios, toda vez que permite: (a) conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo previo al abordaje; (b) planificar las rutas automáticamente, lo que elimina la posibilidad de que los conductores se desvíen indebidamente de la ruta; (c) arrojar una tarifa dinámica, de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda en tiempo real; (d) desglosar y transparentar la tarifa, a fin de que el usuario cuente con la información suficiente sobre el cobro; (e) que los usuarios o pasajeros evalúen a conductores, lo que permite mantener en circulación sólo a aquellos que cumplan con los estándares de servicio aceptables; (f) mejora la seguridad de los conductores, quienes pueden conocer la identidad del usuario y su calificación, y (g) conocer, en tiempo real, la disponibilidad del servicio y los tiempos de espera requeridos para iniciar el viaje.

Estas plataformas permiten mejorar la seguridad y registro de los viajes: la tecnología actúa como intermediario entre dos privados. Los conductores eligen cuándo y cuánto tiempo desean manejar. Son demandados por el turismo nacional e internacional que utiliza el mismo tipo de servicios en sus ciudades de origen y alrededor del mundo.

Se ha realizado una encuesta de opinión con la firma ISONOMIA en Neuquén en la cual el 75% indicó que empresas como UBER no deberían ser prohibidas por el Estado. Sin embargo, el 76% opinó que el servicio debería estar regulado de algún modo. Adicionalmente, el 63% indicó que está de acuerdo con este tipo de aplicaciones y finalmente el 66% afirmó que está dispuesto a elegir otra plataforma de transporte si tuviera la posibilidad.

Un análisis FODA arrojó lo siguiente:

Fortalezas: mejores prestaciones del servicio de transporte; complemento ideal al transporte público como solución de “última milla”; provisión de servicio a toda el área metropolitana; reducción en la congestión de tránsito a través de la utilización más eficiente de la capacidad automovilística instalada; mejora la utilización del auto propio; menor necesidad de módulos de estacionamiento; reducción del impacto ambiental, ya que se reducen las emisiones, el consumo de combustible y la contaminación sonora; mejora en la seguridad; trazabilidad de los viajes.

Debilidades: falta de normativa; disimilitud entre las exigencias actuales a sistemas tipo Uber y taxis y remises. Oportunidades: ofrecer alternativas modernas y flexibles a los pasajeros; generar inversión en la ciudad; mejorar y flexibilizar las exigencias a taxis y remises; genera nuevas fuentes de empleo directas e indirectas; generar oportunidades a personas capaces de acceder a trabajos part-time (por restricciones de tiempos, horarios: estudiantes, amas de casa, jubilados). Amenazas, Resistencia de taxistas; presión corporativa de sus sindicatos.

Semejante irrupción ha provocado en todo el mundo una variada gama de conflictos. Surge la amenaza de la natural resistencia del sindicato de taxistas y sus adherentes. Debe ser escuchada, contemplada y tenida en cuenta. Una minoría que obviamente, y con sus fundamentos, defiende su posición que ve amenazada. Sin embargo podemos confirmar que el gran afectado por estos servicios, no son los taxis y remises, sino el auto particular privado.

Esos temas han sido resueltos en muchas ciudades del mundo a través de regulaciones más o menos intensas. El punto de partida es conocer y reconocer las diferencias que este tipo de servicios tienen y regular acorde para potenciar la economía y la mejorar la movilidad de la ciudad.

Se debe compatibilizar con los taxistas y remises para que puedan mantener sus servicios sin prohibirles a las personas que viajan a diario que puedan aprovechar las ventajas de estas redes y plataformas. Esa es la cuestión: permitir incorporar tecnologías e innovaciones en beneficio de nuestros ciudadanos, regulado por el estado para evitar abusos y competencias desleales.

Creemos que se debiera abordar el tema escuchando a todos los interesados, a los que encuentran en esta actividad un medio de vida y principalmente a los usuarios, y luego será el Concejo Deliberante quien adopte decisiones sobre la base de ponderar argumentos racionales de unos y otros.

* Ingeniero, secretario de Modernización de la Ciudad de Neuquén