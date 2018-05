Un conflicto que demuestra esencias

Sin la cercanía de las emblemáticas muertes de Carlos Fuentealba o de Silvia Rogetti, la gestión del gobernador Omar Gutiérrez ganó un espacio en la historia de los conflictos con docentes más largos de la provincia.

Gutiérrez aplicó la clásica receta del manual del buen emepenista: señalar a los otros como enemigos y los míos como amigos, que aplicaron otros gobernadores. Todo indica que el MPN se paraliza cuando llega a una instancia de presión después de pruebas y errores. El final también es de manual y no siempre es beneficioso.

En 1996, el entonces gobernador Felipe Sapag soportó por cinco días la presión de la pueblada de Cutral Co porque decía: “No dialogo con delincuentes” y después tuvo que ir y soportar el desprecio que le prodigó su pueblo. Antes del desenlace aplicó los métodos para tapar el sol con la mano.

Después de la puesta en marcha de la reforma de la Constitución provincial, Jorge Sobisch se especializó en escribir páginas sobre cómo enfrentar conflictos. Las probó todas. Primero salía a hablar a los manifestantes cuando marchaban a la Casa de Gobierno, luego caminaba a través de la masa de manifestantes cuando vivía en un departamento en la calle Carlos H. Rodríguez y no usaba vehículo para ir a su despacho en la calle Rioja. Se le reconoce la creación de los Padres Autoconvocados que enfrentaban a maestros y cuando tuvo una rebelión adolescente que tomó el (entonces poco poblado) edificio del Consejo de Educación atizó a Luis Manganaro para aplicar medidas de fondo con cambio de leyes para los menores de edad.

Es probable que el epitafio de su gestión no haya sido el que quiso en su plan de ser presidente, sólo agregó páginas al manual de gobernador neuquino.

En el 2007, Jorge Sapag hizo campaña con la bandera de la paz social. Cuando se lo consultaba sobre los enfrentamientos decía que quien tiene el poder del Estado es el que tiene la mayor responsabilidad en la solución. Agregaba que no era ceder porque desde un principio no se lo debía ver como una confrontación sino que cada uno tenía una parte de la razón.

Sapag fue más cauto al momento de aplicar las recetas del manual del gobernador emepenista. Dejó su huella cuando puso en discusión la declaración de la educación como bien esencial. Esta calificación desactiva las huelgas salvajes como ocurre en Salud.

Después de ocho años de gestión, a tono de balance citó a Amartya Sen, el economista indio Premio Nobel de Economía de 1998: “Una sociedad debe atravesar por tres etapas para lograr ser una verdadera comunidad. La primera es lograr vivir en paz y en libertad, a partir de esa realidad confiar los unos a los otros, saber que hay que convivir y saber que nadie se salva solo sino que se hace en comunidad. Y por último se deben adoptar las decisiones que afectan a la comunidad a partir del debate previo”, decía Sapag.

Se convenció de que construyó la paz social con debate y participación pluralista y propuso el trabajo colectivo para realizar objetivos de desarrollo social y económico que vayan mucho más allá de los números.

Gutiérrez ya quedó en la historia del manual de gobernador emepenista por llevar adelante la designación de tutores que fueron enviados sin ningún tipo de protección personal a las escuelas. ¿Algún neuquino ignoraba la anunciada resistencia de ATEN?

Hay dos grupos de padres que se congregaron y que, para no quedar entrampados en la calificación de la gestión anterior al 2007, recurrieron a reclamos judiciales que, en lo inmediato, son inconducentes.

Salvo en su exposición en Houston, Estados Unidos, ninguna aparición pública de cabotaje estuvo libre de la incomodidad de carteles o pegadizos cánticos que tienen rima.

Si la mayor responsabilidad la tiene quien ejerce el poder, como decía Sapag, se deberán, entonces, adoptar las decisiones que afectan a la comunidad después de un debate previo que no se quiso, no se pudo o no se supo dar en términos institucionales.