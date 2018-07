Una foto vintage y Vaca Muerta

La semana que termina dejó tres datos políticos en Neuquén: el esfuerzo del MPN por cerrar una lista de unidad, las heridas que produjo ese acuerdo y que, definitivamente, Vaca Muerta será “el” terreno de la discusión política en el 2019.

La foto que resumió el pacto dentro del partido gobernante fue algo vintage y se imprimió con un filtro cegetista. Guillermo Pereyra, Omar Gutiérrez y Jorge Sapag abrazados frente a la militancia. El encuadre de la imagen dista un poco de las promesas de renovación generacional y la paridad de género. Pero puede leerse como un costo menor si se lo analiza desde el pragmatismo que define al MPN: otra vez se dobló pero no se rompió.

La falta de recambio generacional y el rol protagónico de las mujeres en la política neuquina no es un vacío atribuible exclusivamente al MPN. Si se promedian las edades de los candidatos que por ahora insinuaron competir por la gobernación el año próximo, el número se acerca a los 60 años. De más está decir que los tres son hombres.

También basta con mirar los gabinetes de la mayoría de los municipios y del gobierno provincial. La discusión de género, un debate agotado pero no saldado, sigue siendo casi tan impermeable como la roca generadora de hidrocarburos: Vaca Muerta. Sin embargo, el MPN puede anotarse una ventaja: los candidatos de la lista de unidad para la Convención del partido son Sandro Badilla y María Fernanda Villone, ambos fueron presentados dentro del marco del recambio. Pero la ecuación se nubla cuando se repasan los candidatos para la conducción del partido: Gutiérrez y Pereyra.

El recambio generacional, un ítem inevitable en el discurso de lo políticamente correcto, encierra a los partidos neuquinos en una cuenta que suele tener saldo negativo: nunca se cumple una renovación real. Y ciertamente no es de gravedad institucional que esto ocurra, pero el discurso emotivo termina funcionando a veces como una prisión. Ser joven no es un valor político relevante en sí mismo, pero para qué incorporarlo en los discursos si de antemano se sabe que en los hechos no se cumplirá.

El segundo dato político también remite a la foto de la unidad en el MPN. El vicegobernador Rolando Figueroa quedó afuera del cuadro. Virtualmente aislado dentro de su partido, volvió a ponerse la camiseta de la lista Azul y reclamó diálogo y participación. Desde el entorno del presidente de la Legislatura insisten en que cosecha una muy buena imagen electoral, pero su distanciamiento con Gutiérrez le cerró la primera de las puertas para medirse en las urnas.

Más allá del mensaje de Figueroa, donde aseguró que no fue convocado, lo que volvió a abrirle una puerta, fueron las declaraciones de Pereyra. No porque el petrolero vuelva a mostrarse cerca de él, incluso criticó los dichos del vicegobernador al decir que llegaba tarde con los reclamos. Siempre jabonoso, el senador aclaró, después de la foto con Gutiérrez y Sapag, que el acuerdo sellado para los comicios partidarios no era extensible automáticamente para la elección de candidatos. Como se dice en el campo, el gobernador deberá estar atento a que no se les escapen las riendas.

Finalmente con más habilidad discursiva que expertise, el intendente Horacio Quiroga golpeó el orgullo del partido provincial. Pechi puso en duda que Vaca Muerta se esté explotando con la mejor relación costo-beneficio.

Pereyra, muy activo en la semana, marcó la cancha: “Vaca Muerta es patrimonio del MPN”. La frase rebotó por todo el país. De inmediato desató la réplica de Quiroga, quien no ahorró ironía: “Si se inventara la rueda de nuevo y la trajeran a Neuquén, el MPN diría que es de ellos”.

La formación no convencional es el principal destino del país para la inversión extranjera y tiene un nivel de inversión anual, desde el 2014 a la fecha, de 4.000 millones de dólares. Recientemente la producción de hidrocarburos no convencionales superó, por primera vez en la historia, a la convencional. Como le gusta decir al gobernador, Vaca Muerta es una realidad y está en marcha, pero ahora desde la oposición se animan a plantear que también están en condiciones de pilotear esa nave.